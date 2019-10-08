市長表揚70位孝行獎及社會、藝術教育獲獎者　嘉許孝順善行典範

新北市政府教育局今(8)日於新北市府舉辦「 孝行傳世‧社教流芳─108年度表揚孝行獎暨社會教育頒獎典禮」 ，頒發「孝行獎｣、「社會教育貢獻獎｣、「藝術教育貢獻獎」、「 終身學習楷模｣及「樂齡中心訪視績優學校｣等獎項， 共計有70組獲獎者，侯友宜市長也親自頒獎表達敬意。

侯友宜市長表示，新北市重視品德教育，孝順更是大家學習的榜樣， 獲獎者們無怨無悔的貢獻自己的專長及能力， 並用最大的熱情影響他人，這些人才是新北市最大的進步動力， 也期盼這些好人好事能讓新北市成為不斷進步的好品德城市。

孝行獎9位獲獎者中，70歲的李振先生是來自香港的臺灣女婿， 在香港的母親已過世， 他每天不辭辛勞的到照護之家探望高齡90歲、全盲且失智的岳母， 將岳母當成自己的母親照顧，陪她說說唱唱並細心餵食， 確認狀況良好才回家。另外新店區劉玉梅女士、 鶯歌區邱淑貞女士及淡水國中學生阮怡靜同學等3人， 更獲頒全國孝行楷模殊榮： 劉玉梅女士在人生最需要衝刺事業的29歲年紀， 毅然決然放棄工作，專職照護極重度失智症的父親，至今已達9年； 邱淑貞女士則是照顧高齡91歲的父親和81歲的母親已長達20年 之久；阮怡靜同學因父母親離異，家中只有她與88歲的阿祖， 小小年紀的她負擔起照顧阿祖的責任，這些孝行均令人動容。

社會教育貢獻獎共有11位個人獎及4組團體獎， 獲得團體獎的財團法人台灣盲人重建院， 平時致力於視障者生活及職業的協助與重建，協助他們走出黑暗， 照常生活，並進一步辦理社區關懷活動， 平均每年服務近千位視障者，為社會散播正面能量。

獲頒藝術教育貢獻獎的終身成就獎的西螺新興閣掌中劇團鍾任樑團長 ，自77年起主動走入偏鄉、離島進行布袋戲的推廣， 除了辦理研習營及巡迴演出外，更致力於培育種子教師， 讓戲偶成為教學輔助的互動教具，對藝術教育貢獻極深。

終身學習楷模共6人獲表揚，其中廖蘭妹女士就讀福和國中補校， 在老師細心的教導之下，從連交代自己行蹤的紙條都無法書寫， 到能夠寫出感謝老公的信，廖女士激動地表示學習讓她更加幸福， 家人的情感也更加緊密。

教育局表示，新北市在推動樂齡教育與終身學習部分不遺餘力，本次 頒獎典禮同時也表揚16所樂齡中心訪視績優學校， 不僅帶給市民多元而豐富的課程， 且近兩年教育部樂齡教育業務評鑑，皆獲得全國特優獎的殊榮。