中華電信協助新北市政府警察局 打造「e化天眼」六年有成

科技時代需要科技辦案，中華電信和新北市合作「e化天眼」 雲端化監錄系統六年有成，透過雲端、大數據、 人工智慧導入道路監錄系統，進而改變破案方式， 有效降低人力及時間成本，協助警方大幅提升辦案效率， 據新北市警局統計去年有40%刑事案件，由配備AI功能的「 天眼」協助破案。

新北市警察局與中華電信合作於102年推出的「e化天眼」計劃， 提供具有智慧影像辨識技術的雲端錄影監控系統， 利用中華電信在新北市各地建置的租賃式網路監視系統， 將龐大的路口影像儲存至雲端平台。中華電信不斷研發創新， 有別於早期鑑識系統僅提供單純影像儲存與調閱功能，「e化天眼」 改採用最新AI深度學習技術並結合多類型辨識技術、雲龍軌跡、 巨量檢索等智慧功能，進而可提供即時車牌影像辨識、 多元車輛特徵辨識，包含車型、顏色、廠牌型號、 機車騎士等影像分析。另外，針對可疑車輛可進行軌跡分析， 突破查找AB車、同夥車、車牌遮蔽，而且透過巨量檢索， 以大數據分散式檢索架構，提供高效的車號模糊檢索， 加速辦案偵查效率，大幅提升警方辦案的效率。

目前，新北市的路口監錄系統建置總數為27,922具， 其中導入AI擴充「物件辨識及分群」、「影像清晰化」 等功能辨識汽機車和人，並加以標記、 濃縮的監視器高達1萬9千多具。據新北市警局表示，透過「 e化天眼」計畫，使用雲端、大數據、 AI等智慧科技輔助員警執勤和辦案， 去年透過監視器協助破案達16,614件，佔全部案件40. 27%。

中華電信身為資通訊科技龍頭， 不斷透過創新思維及科技發展利用雲端運算將大量資料加以整合應用 、落實在改善民眾的日常生活上，期盼為民眾帶來更美好、 更幸福的城市。中華電信未來將繼續與其他縣市警局合作， 透過海量資料的整合分析，讓科技與治安結合，有效遏阻犯罪， 落實改善治安。