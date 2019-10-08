太方便！北捷推多元化電子支付 12種語言界面可買13種票

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了讓遊客體驗電子支付購票的便利快速，臺北捷運特別推出「台北捷運票卡e-Shop」，分別在北捷台北車站、西門站，旅客得以11種支付方式及12種語言，選購13種票卡，且針對外籍旅客，不需兌換貨幣即可直接購票，完整配套服務滿足旅客需求。

即日起試辦體驗4個月，蒐集各界意見作為車站自動售票機開發售卡服務參考。

「台北捷運票卡e-Shop」於台北車站設置1台，西門站設置2台，旅客購買票卡時，選擇類別有13種常使用的悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡的空卡及一日票、24小時票、48小時票、72小時票，或是北北基好玩卡一日票、二日票、三日票、五日票、1日貓纜版的各種捷運旅遊票，可依時程規劃及安排點選購買。

除使用現金及悠遊卡交易外；亦可以感應式信用卡支付（VISA、MASTERCARD），或行動支付功能，例如綁定信用卡之ApplePay、GooglePay、SamsungPay等；更可以QR Code掃瞄支付方式，例如LINEPay、街口支付、微信支付、支付寶。11種多元支付方式既可省去旅客身上現金不足的困擾，也可因不同交易方式顯得豐富活絡。

這部售票機提供的語言服務，如同車站現有購（單程）票加值機，包括中（繁、簡）、英、日、韓、德、法、西班牙、馬來西亞、泰國、越南、印尼等12種，旅客得以自行輕鬆購票。