臺中爵士音樂節11日登場　交管措施看過來

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）邁入第17年的臺中爵士音樂節即將於11日隆重登場，今年除了有15個國家強棒樂團外，還有葛萊美獎兩度樂團獲獎及兩度個人提名的Antonio Hart參加演出，為期10天的音樂饗宴，超過50場次的精采表演。為了提供民眾順暢交通和安全的環境，臺中市第一警分局將在會場周遭道路實施交通管制措施，呼籲民眾提前出門或搭乘大眾運輸工具前往。

臺中市政府文化局張大春局長表示，今年因應國慶連假比以往安排九天增加為十天，也邀請到的國際頂尖爵士樂手齊聚一堂，有15個國家強棒樂團外，金獎樂手─波蘭葛萊美獎得主也是白金暢銷國寶級歌手Anna Maria Jopek、美國獨立音樂獎得主Derrick Gardner、葛萊美獎兩度樂團獲獎及兩度個人提名的Antonio Hart及今年金曲獎新科得主謝明諺均參加演出。

今年更大量結合在地業者推出超過30間以上好吃、好住、好玩的「爵士店家」，由合作店家主動推出創意爵士相關商品或優惠方案，再由文化局授權合作店家使用臺中爵士音樂節logo，以及提供在爵士音樂節粉絲專頁曝光之機會，讓整個臺中巿的秋夜晚風，充滿浪漫的爵士氣息。

第17年臺中爵士音樂節，於10月11日至10月20日晚間盛大展開，主場地為市民廣場與草悟道，副場地包含港區藝術中心、市立圖書館豐原分館、霧峰立法院中辦園區等地，更多詳情請上2019臺中爵士音樂節活動臉書查詢。

以下為臺中市第一警分局公布之相關管制時間及措施說明：

管制時間：

平日管制自下午4時至晚間10時，假日則是下午2時至晚間10時。

管制措施：

（禁止左轉路口）公益路與美村路口、公益路與中興街口、英才路470巷與中興街口（往市政府方向車輛）；公益路與館前路口、公益路與公益路155巷口、公益路與英才路口（往火車站方向車輛）；公益路與英才路口、公益路與公益路155巷口（往科博館方向車輛），為禁止左轉路口。

（禁止車輛進入路段）館前路（公益路至英才路470巷）及公益路155巷（公正路至公益路）等2處路段禁止車輛進入。