《2019雲林・台灣國際咖啡節》地表最潮咖啡市集

台灣下半年度最大盛事之一-雲林古坑台灣咖啡節是每年台灣民眾所期待的活動！連續舉辦第17年的雲林縣政府，今年全面升級咖啡節的規格，以精品行銷模式搭配國際職人交流等模式，成功創造具有國際觀的台灣國際咖啡盛事；今年5月11日首度「台灣咖啡x智能科技記者會＆世界盃咖啡職人論壇」，以國際咖啡冠軍與台灣咖啡業者交流，讓古坑台灣咖啡與國際全面接軌，躍升台灣咖啡成為精品品牌之地位。今年即將開幕的雲林咖啡節正式提升更名為《2019雲林・台灣國際咖啡節》，定調成咖啡五感嘉年華盛會，以古坑為基地延伸出各種咖啡節的系列活動以及結合相關遊程，並設計出運動、人文、旅遊與品味生活等多樣宣導活動，讓今年雲林咖啡節更佳時尚與生動活潑！

在《2019雲林・台灣國際咖啡節》開展之前，雲林縣政府特別舉辦別出心裁的舉辦期前宣傳活動-台北華山咖啡快閃市集，讓北部的民眾也能充分認識古坑產地咖啡的好味道！於2019年10月4日(五)至10月5日(六)於華山1914文化創意產業園區 中7A館，安排了雲林古坑的10家業者包含古坑咖啡與雲林糕點名產等，把最好的咖啡生活帶到台北與民眾分享。活動首日10月4日(五)下午14:00舉辦記者發表會，首度公布的活動主視覺是來自國際葛萊美獎入圍的設計大師 蕭青陽之手，並安排國際極地運動強人 林義傑、超馬名模 王心恬、新加坡創作歌手 陳傑瑞、2019 WCE 世界盃拉花大賽 亞軍 陳顥元以及雲林縣政府為了推廣文化觀光，於今年8月脫穎而出的旅遊大使—林亭翰也都親臨現場，一同蒞臨參與《2019雲林・台灣國際咖啡節》的咖啡快閃市集開幕，一場充滿活力與時尚的記者會現場，開啟了具有國際性的咖啡節盛事！

享譽中外的古坑咖啡產地栽種可追溯到日治時代，至今已超過百年，輝煌期產量達100公噸，品質備受國際肯定，國民政府時期更於雲林斗六設置咖啡工廠，擁有「遠東最大咖啡工廠」美譽。雲林縣長 張麗善表示：「多年來，雲林縣政府積極地開拓古坑咖啡市場，除了輔助咖啡農外，自2003年開辦「台灣咖啡節」，每一年都在求創新與進步，今年國際接軌，除了5月份雲林古坑，以華山論劍英雄齊聚之姿態，請到咖啡冠軍來現場與職人交流之外，更精彩的《2019雲林・台灣國際咖啡節》讓大家體驗到咖啡的不同面向與品味生活上多種的結合，也讓雲林咖啡的好味道成為台灣讓國際記憶的味道！」