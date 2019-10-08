Tizzy Bac成軍20越挫越勇　攜臺虎推「骨折」酒款取材哈利波特

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）股東注意！台灣獨立搖滾樂團Tizzy Bac為慶祝成軍20年，邀請到三金設計師方序中操刀主視覺，並聯名臺虎精釀推出創意酒款「開放性骨折」，融入越挫越勇的精神成為另類的「精神良方」鼓勵歌迷，年度大型演唱會將於12月14日天母體育館舉行，預計於10日開放售票。

台灣自稱「牢騷系」樂團的Tizzy Bac除了透過詞曲譜出動人音樂，也透過啤酒及設計傳達美好及勇氣。該樂團由主唱陳惠婷、貝斯手許哲毓、及鼓手林前源三人組成，日前甫從日本Taiwan Plus表演返台，出道多年已累積大批粉絲，並暱稱粉絲為「股東」，然而，貝斯手許哲毓已於去（2018）年罹癌過世，帶給樂團及歌迷很大的衝擊跟傷痛。

適逢成軍20年里程碑，Tizzy Bac振作起來並推出許多紀念產品，包含書籍、黑膠唱片、風味啤酒、及大型演唱會，一起和「股東」紀念此刻並展望未來。回顧過去經歷團員過世、爭吵後復出、榮獲金曲等大風大浪，主唱陳惠婷表示，小時候曾夢想過要和很厲害的搖滾天團一樣，（成團很久有大批歌迷），但當這一天真的到了，卻覺得很不真實。

關於將推出的書籍，陳惠婷說，將會是一本「歌詞全記錄」加上簡譜的工具書，讓歌迷也可以學習彈奏喜歡的作品，並且也像詩集一樣，加入一些小秘密改編成故事，讓大家得以窺見他們的生活。

Tizzy Bac更邀請到三金設計師方序中出馬操刀主視覺及酒標設計「吹動生命中的風」，其命名及靈感都取自歌名，可見一面隨風飄舞的旗子上面寫著TB20，方序中說「動態飄舞的旗子是有生命的」，也如同團員一起經歷過大風大浪後卻屹立不搖。

在多樣的紀念商品中，選擇推出啤酒最讓人感到好奇，陳惠婷說，「20週年想來點不一樣的！」鼓手林前源解釋，「表演時來一杯很舒壓，加上團員許哲毓生前也很愛喝酒，這次也選擇在可以飲酒的地方進行演唱會。」

Tizzy Bac和臺虎精釀共同推出紀念啤酒「開放性骨折」（All-power Guardians），命名取自第四章專輯裡的歌曲，表達面對人生困境的失落沮喪，宛如骨折般疼痛，該酒款更使用接骨木花、加上蘋果酒跟檸檬汁製成，喝起來酸酸甜甜，不也如同人生的滋味？

Tizzy Bac提及，人生旅途中，總會遇到各種低潮與挫折，但我們要越挫越勇，接骨木也是古歐洲人心目中的萬能守護者，而哈利波特裡鄧不利多的魔杖就是用接骨木製成，他們希望此酒款可以幫助每個骨折人生「接骨」。

「開放性骨折」可於18日至20日華山快閃活動「鐵之貝克XX小酒館」品嚐到，陳惠婷會擔任一日店長，林前源則將出任「林老杯料理教室」大廚，神秘嘉賓將邀請音樂圈好友助陣，該酒款預計於11月7日萊爾富限量販售。

「鐵之貝克XX」演唱會將於12月14日天母體育館登場，這次可以聽見許多經典歌曲，票券將於10日早上11點11分線上開賣。



今（8）日記者會上，方序中（左起）、林前源、陳惠婷、閃靈樂團Doris、主持人視網膜合影（圖/Lyla Liu）



罐裝「開放性骨折」酒標由方序忠設計（圖/Lyla Liu）