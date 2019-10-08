搶搭電競風潮 台灣精品盃菲律賓發威

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）搶搭時下最夯的電競賽事風潮，經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的首屆菲律賓台灣精品盃電競賽，自10月5日起至10月6日於馬尼拉SM City North EDSA展開一連三天的精彩活動。

自今年6月份初賽開始，經過長達3個月512隊的線上廝殺，號召菲律賓當地全國超過2,500名玩家參與，採用菲律賓最受歡迎的兩款熱門遊戲，冠軍隊伍過關斬將即將出爐！

現場設置台灣精品電競極致體驗區，展售11家35件最新潮的電競筆電、PC及周邊商品。開賽首日吸引超過10萬名玩家共襄盛舉，邀請到菲國當地電競女神Myrtle Sarrosa及Ashley Goshiengfiao強力站台。

活動第三天的Cosplay競賽，齊聚電競迷及玩家，透過此全國性的盛事，大幅提升整體臺灣電競品牌產業形象及國際認知度，讓臺灣電競品牌在菲國市場發光發熱。

根據Newzoo在2018年剛推出的調查報告顯示，全球電競產值預期在今年達到9.06億美元（約264億台幣），並預期在2021年時突破16.5億美元之成長。電競活動在菲律賓市場發展相當快速，菲律賓政府已將電競玩家認可為合法職業運動選手。

ICT產業一向為臺灣重點發展產業之一，電競產業蓬勃發展帶動觀賽玩家逐年增長，如同運動賽事一般，衍生可觀的龐大商機。

看準電競產業蒸蒸日上，台灣精品從臺灣出發，從印度、馬來西亞、泰國至今年首屆辦理的菲律賓，帶領台灣精品電競企業一路打向全球各地。

台灣精品盃電競賽熱潮將自海外延燒回臺灣，本次賽事的冠軍隊伍將代表菲國與其他各國好手，一同參與今年11月23日至24日的「台灣精品盃-亞洲電競友誼賽」，與台灣代表隊以遊戲CS:GO切磋較勁，一同體驗台灣精品電競產品的絕佳效能及極致體驗。