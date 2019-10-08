點眼藥水、按摩可舒緩眼部？醫：NG的行為傷害更大

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）現代人每天在工作中使用電腦作業，下班睡前更離不開手機追劇玩遊戲，長期用眼過度，屢屢傳出年輕人黃斑部病變等老化情形。中華民國專科學會理事王孟祺醫師呼籲，除了充足的休息與睡眠，適度地補充關鍵營養素亦有助於緩解不適。

據最新調查，國人平均一天使用3C的時間高達10.7小時，無論在工作或直到睡前都離不開手機，長時間將焦點集中在近距離的物體上，便容易產生不適症狀，而這些都是過度使用的現象。當發生不適時，多數人會傾向採取一些自認為保健的方式，但這些方式真的有用?

中華民國專科學會理事王孟祺醫師指出：「不當的保健方式反而易延誤問題，舒緩不成反導致更大的傷害。」僅管不少人都會隨身攜帶或長期仰賴外用藥水來舒緩不適感，但醫師提醒，若在不瞭解成份的情況下使用，除了可能過敏，長期使用含有類固醇成份反可能導致問題加深，最好還是諮詢專業醫師以採取最恰當的事後補救方式。

除了濫用外用藥水，王孟祺醫師更進一步指出日常中最普遍的NG行為與觀念，

1. 多看綠色物體：上班族們桌上總會擺放綠色植物，認為只要多看綠色物體就有助於舒緩放鬆。然而，醫師指出，「其實不管是不是綠色的，重要的是望遠，才能真的放鬆。」因此，若能到戶外望遠會更好，而日常則建議每半小時站起來做一些伸展及放鬆，對健康更佳。

2. 按摩：適度的按摩的確可以幫助放鬆緊繃的肌肉，但臨床上看到有些患者會使用肩頸按摩棒去震動按摩，若不慎按壓錯誤的位置與力道，反而易導致傷害。除了充足的休息與睡眠，也可以使用40-45度的溫水進行5-10分鐘的熱敷，亦有放鬆的效果。

王孟祺醫師也建議，保護更勝事後補救！正確的保健之道仍在日常的保養與採取對的保健方法。除了充足的休息與睡眠，亦可適度地補充有助於緩解不適的關鍵營養素，包括葉黃素、玉米黃素、蝦紅素、花青素等。