高雄國慶前夕擴大臨檢　韓國瑜「夜襲」釣蝦場有人怒、有人笑

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導)高雄市警方昨(7日)晚至今(8日)凌晨在鳳山區擴大臨檢。由市長韓國瑜帶隊前往文橫路一家釣蝦場，不料遭包廂民眾嗆聲，尷尬離開，不過另一邊則有包廂民眾熱情相迎，爭相搶拍韓國瑜身影送暖。

中央社引述高市府新聞局長王淺秋今天回應，市長親自參與治安臨檢是為了宣誓對治安的重視，也慰問員警辛勞。民眾反應不管是覺得被打擾或支持市長臨檢行動，都希望他們了解這是為提高治安意識，希望市民都能在安居樂業的環境生活。

韓國瑜昨晚至鳳山警分局主持臨檢誓師並對員警精神喊話。他在聽取報告任務編組及勤務規劃後表示，治安是市政的根本，無論市府完成再多的招商引資、教育、建設、或交通，沒有治安就沒有一切。隨後他率隊至文橫路上一家釣蝦場臨檢，警網也在釣蝦場外執行封閉式擴大路檢。

這家遭臨檢的釣蝦場，屬複合式消費場所，內有釣蝦、餐飲及KTV包廂歡唱，年前曾發生多次消費者酒後滋事打架情事，為鳳山分局轄內治安熱點場所之一。

韓國瑜抵達釣蝦場時有許多民眾熱情相迎，但當他率隊開門進到附設KTV一間包廂時，包廂內民眾相當不悅大嗆「幹什麼啊！我們只是來唱歌」並要求韓國瑜等人離開，韓國瑜隨即尷尬走出包廂。

不過，現場其他包廂也有民眾熱情相迎，紛紛上前興奮搶拍市長身影，韓國瑜見狀微笑以對然後默默離去。

員警表示，這家釣蝦場及其附設KTV包廂並沒有查到任何不法，嗆聲的包廂民眾當時可能被隨行的大批媒體嚇到，不願被媒體拍攝而有一時情緒反應，由於沒有妨害公務行為，現場未做進一步處置。

韓國瑜視察臨檢第一站釣蝦場後離去，並沒有跟著後續行程。鳳山警方這項臨檢勤務，會同其他分局等單位支援的160名警力執行路檢、臨檢釣蝦場7處，查獲毒品通緝犯2件2人、酒後駕車1件1人、交通告發31件。