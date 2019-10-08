連三年推廣印尼蠟染藝術 新住民Dewi用文化拚外交

舉辦過三屆「印尼蠟染藝術節」的Kartika Dewi說，第一屆的活動在戶外舉辦，服裝秀相當精采，成功地受到了不少矚目。

第二屆的活動就移師臺博館室內場館舉辦，除了可以製作更多展品簡介，讓參觀民眾更加了解Batik外，活動還增加了副主題Tenun(印尼傳統編織技術)，呈現更多元豐富的文化內涵。場館中的12個窗戶，各掛上了一張Batik，每張蠟染布都說明了不同的主題，不同的設計思維，更蘊含了不同的哲學思維與文化內裡，在陽光打進的影像中熠熠生輝。

第二屆活動開始，增加了競賽的環節，除了服裝秀以外還有攝影競賽，參加的隊伍不僅只有印尼人，也有很多臺灣人與外籍人士參與。

今年甫落幕的「2019年印尼蠟染藝術節」，除了原有的蠟染Batik主題之外，又加上了Jumputan這項技藝。Jumputan的技術其實源於中國，傳播至印尼和所屬群島，在蘇門答臘及其東部的城市巨港，婆羅洲、爪哇島、峇里島都有其美麗的身影。

這種類似臺灣藍染的傳統染布技藝，不同於Batik是用「畫」的方式來製作，Jumputan是用綑綁的方式染布，色彩繽紛，與Batik一樣富有極高的藝術價值。

Dewi認為，之所以在每一次「印尼蠟染藝術節」都增加其他主題，除了讓展覽的主題更加豐富多元外，也能更增加文化推廣的深度與廣度。

今年加上Jumputan這個傳統技藝展示，更是一種文化融合的表現，這種源自於中國的染布技術，在臺灣也有，在印尼也被發揚光大。

可以說這些優秀的傳統技藝流傳廣佈，但是各地都會產生自己的文化特色，推廣這些特色，讓不同文化間的差異，馬上找到了相互融合之處。

「雖然因為語言的隔閡，不同國籍間的人也許不能彼此了解。但是我認為可以用藝術文化作為突破點，因為文化的範圍更深更廣，更容易引起人們心中的共鳴。」

喜愛藝術的Dewi這樣說，認為自己每回辛苦籌辦的「印尼蠟染藝術節」都是一次次的「文化外交」。她很高興有這樣的機緣能夠將印尼文化，以繽紛斑斕的蠟染藝術呈現在臺灣人的眼前，並且每次都得到參與民眾良好的反饋。

未來Dewi也會持續做下去，期待「文化外交」能為臺灣、印尼的交流帶來更正向的能量。

(轉載至新住民全球新聞網)