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「蜂蜜檸檬」的白色聯盟推不分區立委　楊志良呼籲郭台銘快點來

白色聯盟政黨理念就是中華民國派，前衛生署長楊志良呼喚郭台銘，這裡才是郭台銘適合的地方!

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/08 14:43
記者會現場果然還是有蜂蜜檸檬，左起依序為李文、吳蕚洋、楊志良(中央社)

記者會現場果然還是有蜂蜜檸檬，左起依序為李文、吳蕚洋、楊志良(中央社)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）白色聯盟今(8)日公布首波不分區立委名單，前衛生署長楊志良名列其中。楊志良表示，小黨一定要團結才能產生力量，否則都是無聲無息；他們的理念就是中華民國派，呼籲鴻海創辦人郭台銘來投奔。

不以執政為目的、永遠監督執政黨，瞄準立委選舉的白色聯盟今召開記者會，公布首波不分區立委名單，分別是白色聯盟執行長吳蕚洋、楊志良、前司法改革國是會議委員張靜，以及作家李敖（非婚生)長女李文。

中央社引述楊志良表示，小黨力量分散的結果，最後是讓國、民兩大黨輪流擺爛，小黨一定要團結才能產生力量，否則到最後都是無聲無息。

楊志良隨後拿出當年郭台銘以新台幣500萬元標下的手提包。他指出，這個手提包當年被標500萬元，他再加50萬元，總共550萬元捐給健保基金。

他說，為國家、為社會願意用心的首富真的不多，政黨聯盟的理念就是中華民國派他在此呼喚郭台銘，有機會過來聊聊，這裡才是郭台銘適合的地方。

他指出，郭台銘公開講自己是中華民國派，郭台銘一個月前曾邀請他到家中懇談，郭台銘愛中華民國，就算不選總統也一定要為中華民國做些事情。所以他呼籲郭台銘：

「既然要下架蔡政府，又愛中華民國，但國民黨又不愛你，所以就投奔我們這裡吧。」

白色聯盟新聞發言人林睿康表示，目前只是公布首波不分區立委名單，還會再尋找各界人才，將陸續公布。白色聯盟也會提名區域立委參選人，目前正在全台灣尋覓人選，不一定集中在台北市，會檢視上次立委的投票情況，找尋第三勢力有發展性的選區。

白色聯盟官方臉書今天的PO文指出，大砲署長楊志良加入蜂蜜檸檬「白色聯盟」 ，呼喚郭董加入中華民國派。

「掃藍除綠」為號召的白色聯盟今天(8日)迎來有「大砲署長」之稱的楊志良博士司法界權威張靜律師女權主義者李文博士加入，而這三人列入白色聯盟第一波不分區立委名單。

記者會現場並舉行入黨儀式，同時宣告楊志良、張靜、李文和吳蕚洋列為第一波不分區立委名單。
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