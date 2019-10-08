亞太傳統藝術節國際職人登台　渡小月出任「友誼之夜」總鋪師

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019亞太傳統藝術節主題定調「大地慶典」，邀請印度「神秘路徑樂舞團」、喬治亞「世界天籟之聲」、尼泊爾粧佛藝術大師等國內外團隊，帶來表演藝術、工藝手作體驗等多元活動，自即日起至13日於國立傳統藝術中心宜蘭園區登場。

年度藝術盛事亞太傳統藝術節（以下簡稱亞藝節）發布新聞稿表示，今年已邁入第18屆，主辦單位國立傳統藝術中心以「大地慶典－農村節慶與無形文化資產的對話」為題，結合蘭陽平原特有的田園風貌與人文景觀，以各國無形文化資產為經、廣義農村節慶活動為緯，邀請國際傳統藝術表演團隊與具代表性的國際工藝師來台交流。

亞藝節說明，今年共有27場專場演出，並針對各團藝術特色規劃17場與民眾近距離交流的體驗活動，以及18場工藝手作體驗，更將舉辦「國際友誼之夜」，透過台灣道地美食和國際藝術家交流。

今年邀請到的四組特色國外團隊，分別為印度的「神秘路徑樂舞團」（Mystic Pathways）、來自喬治亞且有「世界天籟之聲」美名的「伊比利亞複音歌樂團」（IBERI）、列入UNESCO人類非物質文化遺產代表作名錄的韓國「羌羌水月來」歌舞（GANGGANSULLAE）、與越南獨具民歌曲調特色的「國立北寧官賀民歌藝術團」。

除了藝術團體，今年還有國際工藝職人及藝術家共襄盛舉，他們也將進行工藝示範與手作體驗，演示傳統工藝特色與內涵，並和民眾創作各具特色的手作體驗，包含喬治亞的女性琺瑯工藝師－蒂·杜爾米希澤（Tea Durmishidze）、尼泊爾粧佛藝術大師－羅賓卓‧釋迦、越南籐編工藝師阮文靖（Nguyen Van Tinh ）、韓國的螺鈿漆器藝師金宗良（Kim Jong Yang）。

2019亞太傳統藝術節國際友誼之夜從戶外辦桌及廟口文化兩種元素切入，將於現場搭起棚架、立起爐灶與備菜的桌檯，豪邁地在戶外烹煮食物；特別邀請宜蘭在地老字號「羅東渡小月餐廳」擔任總舖師，邀請來自喬治亞、印度、韓國、越南、尼泊爾及台灣的各國演出團隊與工藝師，屆時將席開14桌品嚐台灣宴客大菜及宜蘭特色的菜餚，將於明（9）日於宜蘭傳藝園區文昌祠前的廟埕廣場舉行。

亞太傳統藝術節自即日起至13日在國立傳統藝術中心宜蘭園區舉行，詳情請前往官網或臉書查詢。