中斷補鈣比沒補鈣更糟！醫：正確補鈣應該這樣做

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）據統計，台灣成年人的鈣質攝取量，在全球平均排名偏低，而自認有補鈣的民眾，每4個人就有1個人維持時間不到半年。醫師提醒，長期鈣質攝取不足，會讓鈣質持續流失，但長期反覆補鈣又中斷，更會加速骨骼中鈣質的代謝，比沒有補鈣的人更糟。

根據網路調查，有近3成5的人仍無補鈣行為，相當258萬民眾忽視補鈣的重要性，且自認有補鈣的民眾，每4個人就有1個人維持時間不到半年，中斷補鈣狀況嚴重！研究發現，40歲以上族群在補鈣2年後中斷補鈣，20個月後骨質密度會回到像沒有補充過鈣質時的初始狀態。

醫師近一步解釋，當鈣質攝取不足時，蝕骨細胞會促進骨骼分解，釋放鈣質進入血液以維持血鈣穩定，原本有補充鈣質的人在中斷補鈣後，會因血鈣濃度的需求，從骨頭釋出大量鈣質到血液中維持平衡，造成骨質密度急速下降。研究也看得出來，中斷補鈣後，骨質密度下降的速度會快於從來沒有補鈣的人，特定部位骨質密度也會明顯下降。

臨床上就有一65歲女性，常常會買一些鈣片來補鈣，但每次都持續不到一個月，等到鈣片過期都還沒吃完。直到有一天走樓梯時摔倒進醫院，和醫師抱怨補鈣沒用，才發現該名婦女不但常補錯鈣，還常常中斷補鈣，讓鈣質流失更快。

醫師提醒，40歲以上民眾光靠補鈣是不夠的，還要增加鈣吸收！醫生建議，鈣質最好可以和維生素D、礦物質一起攝取，維生素D可增加30%-40%的鈣吸收率，但每天若沒有辦法曬足20分鐘的太陽，建議可以透過飲食額外補充。

至於要如何輕鬆的補鈣，達到不中斷？醫生建議，補鈣最好要和既有的飲食習慣做結合，像平常早餐有在喝鮮奶、飲料的人，沖泡式高鈣奶粉就會是很好的選擇，每日飲用2杯含有多元化骨骼營養素的高鈣牛奶，即可補充1,000毫克的鈣質，還可以搭配五穀粉、燕麥一起沖泡，不但可以提升補鈣持續性，又可以滿足不同的飲食需求。