【赴日注意】哈吉貝成2019年最強颱風　恐轉向直撲日本關東

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）第19號颱風哈吉貝（國際命名 HAGIBIS）已成今年最強颱風。根據日本氣象廳目前預測，哈吉貝行進路徑可能會有兩次轉向，從原本預測的直撲日本關西地方，變成直撲關東地方，時間就落在12日到13日。

國人如果在這個週末打算前往東京等關東地方旅遊，須特別留意陸空交通是否停擺，隨時關注各交通公司官網的相關資訊做好相關準備。颱風資訊也可關注日本政府觀光局（JNTO）針對外國旅客設置的推特帳號Japan Safe Travel（https://twitter.com/JapanSafeTravel），獲知日本政府發布的最新防災資訊。

中央社引述日本氣象新聞公司（weather news）指出，哈吉貝目前中心氣壓已降到915百帕，成今年最強颱風。從衛星雲圖可看出外圍雲系幾乎呈現圓形；颱風眼雖然非常小卻很清晰，顯示出哈吉貝的強度。

根據日本氣象廳在日本時間上午9時的數據，哈吉貝中心氣壓915百帕，中央附近最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺。就規模來看屬大型颱風；就強度來看，則是日本颱風分級最強的猛烈颱風。

就目前預測路徑來看，哈吉貝可能在11日從原本的西北西方向轉向北方行進，並在12日再轉向東北方向行進，讓哈吉貝對日本的影響可能從西日本擴及東日本到東北地方等地。

日本氣象新聞公司指出，預測哈吉貝威力到10日最強，之後中心氣壓稍微上升；目前預估哈吉貝12日上午會抵達紀伊半島（日本本州中部向南突出的半島）外海，且保持中心附近最大風速每秒45公尺的威力。

到了13日，哈吉貝仍然保持強烈威力，有可能直撲本州的關東地方等地。

如果哈吉貝依預測路徑行進，包括東京都市心在內的關東地方，都可能吹起瞬間超過每秒40公尺的強風，必須嚴防建物玻璃等破損及大規模停電等災情，特別是陸空交通可能受到颱風長時間侵襲而癱瘓。

日本千葉縣日前受到颱風法西侵襲，災情慘重，哈吉貝一旦登陸的威力可能跟法西相同，加上哈吉貝的暴風半徑更大，受威脅的地區也將更廣。

除了要嚴防哈吉貝帶來的強風大雨，日本12日到13日時適逢大潮，沿海地區必須嚴防滿潮影響。