台北釜山影視合作備忘錄　國際影委會齊見證

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北和釜山電影委員會簽訂合作備忘錄，雙方正式宣佈未來兩地影視產業及人才交流的計畫，含拍片資訊分享、電影教育訓練合作等，來自各國的電委會員一起見證此時刻。

台北市電影委員會（以下簡稱台電會）發布新聞稿表示，該會已於6日韓國釜山亞洲電影市場展舉辦「台北-釜山 影視合拍簽約交流會」，會中由台北市電影委員會副主任委員及總監饒紫娟，與釜山電影委員會總監金輝共同簽署「影視合作備忘錄」。

台電會說明，台北市電影委員會說明，透過在亞洲電影市場展這樣的國際平台，雙方正式宣佈未來兩地影視產業及人才交流的計畫，包括拍片資訊的分享、電影教育及訓練合作、製作及拍攝申請上的協助、兩地創作者的交流及勘景協拍階段的補助，希望藉此創造更多跨國合作的拍攝機會。

台電會透露，交流會吸引超過百人共襄盛舉，亞洲電影委員會會員包括柬埔寨、印尼、日本、約旦、韓國、馬來西亞、緬甸、尼泊爾、紐西蘭、菲律賓、俄羅斯、新加坡、台灣、泰國、烏茲別克、越南及蒙古出席外，更邀請到「雙子殺手」美國勘景經理Trish Gray、李良玉製片、台北電影節總監李亞梅、林正盛導演、徐漢強導演及演員施名帥等臺灣及國際影人到場支持，共同見證台韓影視合作開創新未來。

釜山電影委員會總監金輝說，隨著台灣與韓國之間日益頻繁的交流，這次的簽約意義十分重大，也希望未來能在亞洲電影委員會看到更多的合拍簽約發生。



各地影委會會員共交流（圖/台北市電影委員會）