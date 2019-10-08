〈時評〉不打自招的江宜樺

10月6日，前行政院院長江宜樺在其主導的長風基金會舉辦的一場演講會致詞時，侃侃而談：大部分政治人物給人觀感是非常油嘴滑舌、喜歡說謊！

天啊！江前閣揆說得多傳神、多中肯啊！

首先，江前閣揆是在描述坐在一旁的前主子馬英九嗎？

在2007的造勢場合，馬英九的競選語言是，「我不會出賣台灣，我只會出賣台灣的水果。未來我們跟中國談，是談和平的問題，談經濟的問題，談國際空間的問題，但是不談台灣前途的問題，台灣前途要由台灣全體人民來決定，大家說這樣好不好？」這樣的話，是不是「非常油嘴滑舌」？

說過兩百次不選台北市長的馬英九，後來卻兩任台北市長；總統政見發表會時說「要教育我的子女生生世世為臺灣人」的馬英九，自己有會「自動失效」的綠卡不說，唯有的兩個女兒也都擁有美國護照。競選總統時信誓旦旦「六三三做不到，薪水捐一半」的馬英九，於今仍拒絕兌現。競選總統時「不統、不獨、不武」的政見，卸任總統寶座後卻把「不統」轉彎成「不排斥統一」、把「不獨」打成「不支持台獨」⋯，謊話罄竹難書的馬英九，不是「喜歡說謊」又是什麼？

其次，江宜樺一隻手指在說東道西時，其實另四根手指頭正指向自己：江教授在課堂上對自由主義的理解與詮釋，對「公民不服從」的推崇，學生有目共睹；但是，太陽花323行政院暴力流血驅離事件，時任警政署長的王卓鈞在立法院答詢時指稱「（江宜樺）有要求我（在凌晨以前驅離民眾）」。江宜樺事後於應訊時，卻否認下令驅離群眾，聲稱當天凌晨一時許睡覺、六時起床，「中間發生什麼事，我都不知道。」這不是說謊，什麼才是？

還有，明明手無寸鐵的學生、醫師、老師被警棍、警盾打得頭破血流，明明暴警高舉棍棒的影像一清二楚被媒體捕捉到並刊登報紙頭版，閣揆江宜樺仍說警察「只有拍肩」，說謊之外，其冷血讓人不寒而慄！

最後，說到江前閣揆的「非常油嘴滑舌、喜歡說謊」，現在進行式的代表人物，當然非代表中國國民黨角逐2020總統寶座的韓國瑜莫屬吧？

（作者為新竹教育大學退休副教授）