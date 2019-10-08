〈時評〉長照計畫要小政府、大民間

長期照護在台灣已是相當嚴重的問題，政府要如何解決，刻不容緩，必須要儘速調整現行政策方向，推動執行，否則延宕所付出的社會成本，將會是相當慘痛的。

據估計，到2026年，全台灣將有20%的老年人口，如果現在不未雨綢繆，屆時如何面對？如何處理？現在就已經有80萬失能老年人口，需要長期照護，問題一堆，以後問題更多，更難解決。

您能相信嗎？在台北市大安區等待安養院的床位，竟然要排4年，如果想要入住三芝的雙連安養中心床位，要排5到7年。長照床嚴重不足，在台北市、台中市、高雄市尤其嚴重。

不僅床位不足，人力，品質更是大問題，長照機構高度營利化，老人照護與勞動條件都不理想。老人被虐或不當照顧時有所聞，而從業人員低薪、高工時，勞動強度大，職業傷害重，職場倦怠高，形成惡性循環。

目前政府推動長照的思維，一直是大政府、小民間，由政府扛起預算及長照的責任，但是，長期可行嗎？大有疑問。

首先談到預算問題，109年政府編列長照基金收入是325.7億元，但是衞福部支出是386.7億元，根本入不敷出。財政部說要用公務預算撥補，短期可行，長期呢？缺口只會越來越大，不可能縮小，原來預期長照基金112年才會收支失衡，現在提前109年就發生了，預期111年長照基金就要破產，政府要怎麼辦？

不只長照基金政府開支大，勞保基金的開支更大，台灣的老人化社會，問題嚴重，難道政府看不到嗎？還是鴕鳥心態，一頭鑽進沙堆中，裝做什麼都不知道？

政府現在推動的長照2.0計畫，民間的反應是失敗，目前的狀況是長照機構唯利是圖，劣幣驅逐良幣，非營利組織無從作為，延緩失能的社區長照嚴重不足，長照法形同空。在人力、服務空間不足的限制下，長照計畫走進死胡同。

現在的居家照護責任，一般是落在女性身上。女性常常中年就被迫轉業，回家庭照顧失能長輩，不僅失去生活品質，也無法回復正常發展的人生。

長期照護其實是兆元產業，可以發揮的空間太大了，政府唯一要改變的是心態。要把大政府、小民間的思考，轉變成小政府、大民間。把長照照護的商機及財務問題，回歸到制度設計的改變。將政府一肩扛的方式，轉變為可能的大商機。讓全民共同參與，並考慮委託民間保險機構，規劃長期照護保險，形成軟體照顧，硬體設備合一的一條龍照護制度，讓人民願意接受長期照護保險。不僅開創企業界合理的商機，又有讓人民老有所終的安養照護，且不會拖垮國家財政，才是上上之策。