美議員譴責NBA只顧利益　籲美國企業抵抗中國脅迫

更新時間: 2019-10-08 10:06

首次發稿: 2019-10-08 09:45

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)NBA休士頓火箭總經理摩瑞,日前挺香港的推文引發爭議,遭NBA聯盟「切割」。多位美國議員與角逐民主黨總統提名人士,美東時間7日公開譴責NBA,強調人權應被置於利益之上,並呼籲美國企業界共同抵抗中國脅迫。

休士頓火箭總經理摩瑞(Daryl Morey)4日在推特(Twitter)發布圖像,其中含有「FIGHT FOR FREEDOM」(爭取自由)、「STAND WITH HONG KONG」(挺香港)等字眼,引發中國球迷反彈,揚言全面抵制。

爭議一起,不只火箭隊老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)急忙澄清摩瑞的發言不代表球隊立場,NBA聯盟6日也發出聲明,對摩瑞言論冒犯眾多中國朋友、球迷表達遺憾,並強調NBA「對中國歷史、文化十分尊敬」。

摩瑞本人7日在推特最新發表的兩段聲明(如下),強調他只是單純發表自己的想法,既不代表火箭隊,更不代表NBA。也無意冒犯球隊粉絲或是中國的友人。

1/ I did not intend my tweet to cause any offense to Rockets fans and friends of mine in China. I was merely voicing one thought, based on one interpretation, of one complicated event. I have had a lot of opportunity since that tweet to hear and consider other perspectives.

2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA.

中國社群媒體微博7日出現NBA發言人巴斯(Mike Bass)中文版的聲名,表示對摩瑞所發表的不當言論「極其失望」。但耐人尋味的是,根據美聯社報導,NBA強調他們的官方聲明只有一個版本,也就是英文版的聲明。聲明開頭的內容如下:

"We recognize that the views expressed by Houston Rockets General Manager Daryl Morey have deeply offended many of our friends and fans in China, which is regrettable."

英文版中完全沒有出現 「極其失望」,「不當」言論,或是「嚴重傷害中國球迷感情」這類的字眼。巴斯7日表示,NBA的聲明只有英文版本,他們看到許多中文版本的翻譯,和英文原意並不相同,不應該有這種現象發生。

"There should be no discrepancy on the statement issued last night,"

"We have seen various interpretations of the translation of the Mandarin version, but our statement in English is the league's official statement."