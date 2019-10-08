諾貝爾醫學獎 英美3學者研究細胞運用氧氣獲殊榮

諾貝爾大會（Nobel Assembly）今天表示，3位英國與美國學者因發現細胞如何感知及適應氧氣濃度變化的能力，為癌症治療締造新猷，而共同獲得諾貝爾醫學獎。

諾貝爾大會指出：「當前學術界的實驗室與藥廠都致力於研發新藥，藉由啟動或抑制氧氣感知機制，以介入不同的疾病狀況。」

所有的動物細胞藉由氧氣轉化食物為可用的能量。

諾貝爾醫學獎評審委員強生（Randall Johnson）表示：「不過氧氣可供給細胞、組織與動物本體的量大不相同。諾貝爾獎頒發給3位醫學領域的科學家，因為他們發現了當氧氣濃度降低時能讓細胞調節適應的分子機制。」

3位得獎者中，61歲的凱林（William Kaelin Jr.）任職於美國霍華休斯醫學中心（Howard Hughes Medical Institute），63歲的塞門薩（Gregg Semenza）是約翰霍普金斯大學細胞工程研究所（Johns Hopkins Institute for Cell Engineering）的血管研究計畫主任。

65歲的雷克里夫（Peter Ratcliffe）則是倫敦法蘭西斯克利克研究中心（Francis Crick Institute）的臨床研究主任，也是牛津大學（Oxford University）標靶研發院（Target Discovery Institute）主任。

諾貝爾大會指出：「他們為我們建立了解氧氣濃度如何影響細胞新陳代謝與生理機能的基礎。」

塞門薩研究名為紅血球生成素（EPO）的基因，這個基因會使人體產生更多紅血球，以及隔離有助於EPO適應氧氣濃度稀薄的獨特DNA節段。

雷克里夫與塞門薩運用這項發現證明，氧氣感知機制存在於人體幾乎所有的組織中。

凱林發現另一個存在於遺傳疾病患者體內的基因，它會增加他們罹患某些癌症的風險。這個基因重塑人體防止癌症發作的能力，並且對於癌細胞如何因應低氧至為關鍵。

他們的研究有助了解人體處於低氧狀態時，細胞的獨特調節過程，這有助於我們運動時讓肌肉發揮功能，以至於適應高海拔的生活。

細胞對氧氣的感知能力在胎兒發育和製造新血管時也很重要。

許多疾病與EPO有關，包括腎衰竭與嚴重貧血。

癌症腫瘤會利用人體調節適應氧氣的機制，控制血管的生成，讓癌細胞擴散。諾貝爾委員會表示，有多項實驗正在進行，以研發能中斷這項進程而可能阻止腫瘤增生的藥物。

諾貝爾獎獎金達900萬瑞典克朗（約新台幣2807萬元）。

今天公布醫學獎得主後，8日和9日公布物理學獎和化學獎得主，10日將一併公布2018和2019年文學獎得主，11日公布和平獎贏家，經濟學獎得主將於14日揭曉，為2019年諾貝爾頒獎季畫下句點。

由於「#我也是」（#MeToo）運動揭發的性醜聞影響，去年是70年來文學獎首度缺席諾貝爾獎頒獎季，2018年諾貝爾文學獎延後，將與2019年的文學獎一同頒發。