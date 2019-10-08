滿洲耆老廣定遠口述新疆三區革命

（台灣英文新聞 / 林靜怡 新店採訪報導）新疆三區革命的歷史對台灣人來說，有些陌生。如果想暸解整個過程，最先想到的就是上網查資料，或是尋找相關書籍，然而這些就跟拼拼圖一樣，總是覺得少一塊。台灣國寶級滿文教授，孔果洛廣定遠口述了這段歷史，並且分享了一則傳說中用於提振士氣的英雄故事。

「三區革命」又稱「三區暴動」，是於1944年到1949年間，發生在伊犁地區的首府伊寧市、塔城地區的塔城市與阿山地區的阿爾泰市的動亂事件。

這場革命是由舊蘇聯一名叫「巴里諾夫(Palinofu)」組織維吾爾族與哈薩克族的民族軍的起義。該組織從新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州所轄，特克斯縣與鞏留縣出發，向西伊犁進軍成功佔領伊寧市後，成立了「東士耳其斯坦人民共和國(Siyarki Turkistan)」。

起事後的第二年，也就是1945年，民族軍到馬那斯河與中央軍對峙，當時的迪化縣岌岌可危，國民政府於是派張治中將軍主政新疆，希望平息這場暴亂。然而，張和以往的督辦一般，無法處理反中央政府的暴動事件。所幸，張和新疆人廣祿早已是舊識。張治中將軍於是任命廣祿為國民黨新疆省黨部執行委員，協助平定各地的暴動。

後來，在廣的大力協助下，東土政府和新疆省政府雙方經過協商，同意正式成立「聯合政府」，共同在迪化市辦公主政，東土政府無形中便瓦解消弭，僅留新疆省政府，無形中便和平統一了此地。隨著全國的解放運動成功後，張治中也和平移交了新疆政權給中共。

戰亂期間，總會有一些故事用於提振士氣和安撫人心，當時就有一個人常遊走各地，聲如洪鐘，到各地宣揚戰爭英雄的故事，而他自己也是其中之一。來自南疆的「黑尼巴土魯(Thei-ni Bater)」，一位身高1.9米、黑臉，常穿維族特色的「Ciya-pan」的土紅色開襟長袍的戰爭英雄。

但是，對於他所講述的故事，真假摻半，其實在當時並不重要。因為，在那段期間，人們除了愛聽戰地故事外，更可以從中知道一些外地的訊息。當然最愛看的還有他那一件抖不完子彈的長袍。

他是如何做到的呢?如果仔細尋找長袍上的彈孔時，幾乎找不到半個洞，人們於是好奇那些子彈是從那來的，又藏在哪呢。黑尼巴土走到那，都是受歡迎的人物，他的出現總是吸引大批民眾前來聽他講戰地故事。

革命時期的生活雖然困苦，隨著時間的流逝，伊犁也慢慢的恢復平靜。住在當地的俄羅斯人開始準備過聖誕節，要用歌舞一掃暴亂的痕跡。

當時只有十幾歲的孔果洛廣定遠憶起和他俄國籍姊姊的同事「Tamara」去赴宴時的遭遇。他說，Tamara的皮包被小偷搶走後，那個人便逃到了森林裡，他的姊姊不但沒有被嚇哭，還叫他待在原地等她，便追了進去。很快的森林裡就傳出一聲有一聲的打鬥聲，過不久就看到他的姊姊拎著皮包走了出來，毫髮無傷。他說，那一次，他真的見識到什麼叫戰鬥民族的勇敢和凶悍。