玉山論壇8日台北登場　加國前總理來台演說

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）由台灣亞洲交流基金會主辦的玉山論壇（2019 Yushan Forum）明（8）日將在台北登場，為期兩日的活動安排多位國際政、經意見領袖發表演說，包括加拿大前總理哈帕、前美國白宮發言人桑德斯等都將發表專題演講。

外交部今（7）日發布新聞稿指出，今年玉山論壇主題為深化亞洲進步夥伴關係（Deepening Progressive Partnerships in Asia），主辦單位邀請數位重要的國際意見領袖在重點場次發表專題演講，例如加拿大前總理哈帕（The Rt. Hon. Stephen Harper），他將就當前國際政經變局等議題在論壇的開幕式發表主題演講，分享他的整體觀察及建言。

另外，美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）及白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）也將在重點場次發表專題演講。

此外，日本日華懇會長古屋圭司眾議員、菲律賓總統府前內閣部長艾曼德（Jose Rene Gregory D. Almendras）、印度德里「中國研究所」諮詢委員會主席梅農大使（Shivshankar Menon）、韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬等貴賓也將出席相關場次發表演講或參與對談。

此次論壇也邀請來自印度、菲律賓、馬來西亞、澳大利亞、印尼、越南及泰國等12國新南向夥伴國家的官員、學者、專家，以及NGO代表出席與會。

呼應今年主題並結合我國相關部會及NGOs力量，主辦單位安排數場座談，探討佈建技術與科技夥伴關係、搭建亞洲人才培育夥伴關係、促進永續經驗夥伴關係，以及公民社會的協力實踐等議題。

週三（9）上午舉行的「亞洲前瞻」圓桌對話，也安排國際領袖就我國推動的新南向政策與區域各國戰略協作等議題深入交換意見，充分發揮新南向政策近年來執行成果與綜效。

外交部表示，政府期盼透過玉山論壇常態辦理等對話機制，深化與國際社群紐帶鏈結，分享我國創新及進步經驗，尋求與新南向及理念相近國家進行區域連結、推展合作機會，共同為區域的繁榮及永續發展做出貢獻。