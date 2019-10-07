台印官方推出專案選工 期降低仲介成本

(台灣英文新聞/ 鄭敬之 採訪報導) 印尼海外勞工安置既保護局（BNPTKI）主任秘書Tatang Budie Utama Razak 今(7)日應邀來台說明印尼政府新推出的「台灣印尼專案選工方案」，期許藉此降低仲介成本，保障移工權益。

印尼官方表示，長期以來，有眾多印尼籍移工來台工作，擔任家庭幫傭或協助製造產業，但往往會遭人力仲介收取各種服務費用，盼新推出的「專案選工方案」可讓台灣雇主及印尼移工在低成本的壓力下合作。

目前印尼籍移工來台工作大多須透過仲介公司，龐大的服務費用經常讓勞雇雙方吃不消。為此，台印雙方於今年7月聯手推出新的直接聘雇方案，由印尼方審查勞工是否符合工作需求後，再由台灣方雇主決定人選。

在「專案選工方案」中，求職者可透過線上系統進行申請，程序透明化，移工只需支付個人護照費用，其餘費用，如機票、簽證費、體檢及印尼海外勞工保險，則由雇主負擔。

新方案推出後，已有新光紡織響應，透過此管道聘僱了11名印尼籍勞工，兩個新職缺也已有超過300人報名。

印尼政府表示，台灣是印尼不可或缺的合作夥伴，「專案選工方案」可以將引進勞工的時間縮短至1.5個月內，並減少逃逸勞工的情形，為雙方帶來最大的效益。