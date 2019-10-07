新疆囚犯畫面曝光 中國人權不彰再掀爭議

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國鐵腕鎮壓新疆維吾爾族之手段爭議不斷，上月在YouTube公布的一支影片，赫然可見數百名剃光頭、蒙著眼、捆著手的新疆囚犯，坐在地上疑似正要被轉移的畫面，人權不彰之紀錄再添一筆。

該支影片係由帳號「War on Fear戰鬥恐懼」於9月17日張貼，並指控中共長期在新疆維吾爾自治區壓制人權與基本自由。CNN報導，中國官方並未就影片回應，但包括美國在內的西方情治人員，皆認為影片可信度相當高。

中國向來習慣將囚犯蒙眼移監，只是無從得悉這些穿著紫背心的人，究竟犯了什麼罪。據報導，中國兩年來以職訓中心為名，大肆關押維吾爾人與其他少數穆斯林族群。曾被關押者指證歷歷，稱這些設施根本是集中營，不僅充斥虐待情事，也不乏政治洗腦課程。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）曾痛批中國，意圖消滅新疆人民，呼籲各國一同反抗中國的遣返維族人要求。不過，儘管美國與盟友嚴厲譴責中國在新疆的迫害行徑，穆斯林世界的許多國家卻顯然利字擺中間，不願加入譴責行列。今年7月，一份捍衛中國新疆政策的國家名單中，有半數都是中東伊斯蘭教國家，包括巴基斯坦、卡達、敘利亞、阿拉伯聯合大公國，與沙烏地阿拉伯。

曾被關押的新疆民眾，看了該影片後，莫不感到不寒而慄。「我們也是這樣坐在地上，臉被蒙住，手腳銬住，身邊都是荷槍實彈的武警。」一名在營中待了數月的民眾說道。

「看著影片，恐懼感再度襲上心頭。我知道這些囚犯在想什麼，他們完全不知要被帶往何處，甚至不知道是否會被槍斃。太可怕了。」