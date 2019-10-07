上週外資在集中市場買超56.39億元，買超台積電2.37萬張最多，另賣超群創4.33萬張

根據台灣證券交易所統計，上週（2019/10/1~2019/10/4）外資在集中市場總買進金額為1,473.61億元，總賣出金額為1,417.22億元，買超為56.39億元，另統計自2019年年初至10月4日止，外資總買進金額為5兆8,920.67億元，總賣出金額為5兆8,783.32億元，累計買超為137.35億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆5,309.82億元新台幣，占全體上市股票市值的41.24%，較9月27日的13兆3,806.58億元新台幣，增加1,503.24億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進122,336千股，賣出98,652千股，買超23,684千股。

第二名：義隆：買進23,306千股，賣出5,884千股，買超17,422千股。

第三名：緯創：買進28,551千股，賣出14,491千股，買超14,060千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進52,029千股，賣出95,346千股，賣超43,317千股。

第二名：友達：買進71,205千股，賣出107,888千股，賣超36,683千股。

第三名：元大金：買進19,474千股，賣出44,420千股，賣超24,946千股。