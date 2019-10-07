重陽健檢盡孝道 連假出遊動健康

重陽節百善孝為先， 全台唯一新北農漁民長者健檢開跑了，新北市政府連續10年辦理全 國唯一農漁民量身訂做的免費健檢服務，年輕朋友注意了， 記得提醒符合資格的長輩趕快向戶籍所在地農漁會報名參加， 也可以趁著雙十連假帶長輩出遊散心動健康，盡一份孝心。

全國唯一農漁民量身訂做的免費健檢服務，除了三高、代謝症候群、 低劑量肺癌電腦斷層篩檢(CT)等各項檢查外，今年更新增「 心血管鈣化指數分析」，以高階快速電腦斷層掃描儀， 執行非侵入式不打顯影劑的心臟掃描。

淡水區農會受檢農友達2百多 人，平均健檢年齡約58歲，9月23日至27日由農會帶團至新北 市立聯合醫院三重院區受檢，其中一位72歲阿嬤表示：今天5點就 起床了，檢查不能吃早餐，讓農會帶著趴趴走， 有點像是年輕時旅遊團，醫院的護理師都好親切，人又漂亮， 也仔細的帶我們做每項檢查，檢查完還有餐點揪甘心， 感謝市政府用心規劃。

淡水區農會理事長王金全表示，今年淡水區農會報名人數相當踴躍， 因為平時忙於工作，都輕忽身體健康狀況，這次的「 心血管鈣化指數分析」，能夠依據血管上的鈣化沉積狀況， 早期發現心肌梗塞風險，讓農漁民長者保持身心健康， 提高生活品質！

健檢完也要記得運動健身，趁著雙十連假年輕朋友能 夠帶著長輩到我們的淡水老街、漁人碼頭、紅毛城、 黃金海岸散步走走，吹吹海風、看夕陽、來杯下午茶， 享受午後的悠閒時光，增進身心健康。

農業局長李玟表示，「新北限定」 的農漁民長者健檢即日起免費開跑，凡設籍在新北市、年滿50歲以 上(以108年7月31日為基準日)、 具有農漁會會員或農保資格的農友，每2年可以免費報名參加健檢， 符合申請條件的農漁民，趕快至各農漁會報名健檢服務。