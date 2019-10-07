北富銀勇奪《數位銀行家》六項數位金融國際大獎

為推動金融數位化，提供客戶最便捷愉快的服務體驗， 台北富邦銀行積極投入AI、區塊鏈、大數據分析等金融科技應用， 接連榮獲《國際商業雜誌(International Business Magazine)》、《全球商業觀點 (Global Business Outlook)》及《財訊》 雜誌等國內外專業機構多項金融科技獎項，近日更一舉勇奪《 數位銀行家(The Digital Banker)》六項數位金融大獎，彰顯北富銀在Fintech 領域的傑出表現已贏得國際高度讚許。

北富銀總經理程耀輝表示， 科技的快速進步帶動金融服務型態劇烈改變， 如何運用科技將數位化的便捷與實體服務的溫度相互結合， 為客戶創造虛實交互的價值加乘型服務， 將成為銀行業未來最大的挑戰與商機。

前瞻金融生態演化趨勢， 北富銀不斷從系統到應用、企金到個金推動全方位數位科技革新， 透過AI、區塊鏈、大數據等先進技術的導入，開發出M+旺紅包、 Lucky PAY、富邦行動銀行5.0、新興智能貸、消金筋斗雲、奈米投、 區塊鏈轉帳支付服務等多項全台首創商品及服務， 為市場創造嶄新的服務體驗，也贏得多項國內外專業大獎肯定。

《數位銀行家》為國際數位金融科技領域中具公信力之專業媒體， 本次北富銀能從世界各國銀行中脫穎而出勇奪六項重要大獎， 除了展現堅強的技術實力，更體現出長期對客戶需求的深入體察。

例如北富銀以大數據分析與機器學習的技術為基礎， 建立預測客戶全金融資產往來模型， 並根據客戶樣態與需求細緻分群，結合產品、服務與通路， 發展客製化的財富管理經營模式，廣獲客戶好評， 也讓既有客戶晉升為財富管理會員的比例大幅躍升10倍， 創新的技術結合通路的差異化經營方式，讓北富銀榮獲本屆「 最佳機器學習創新獎(Outstanding Machine Learning Initiative)」。

為提供國人新世代理財服務體驗，實現普惠金融目標， 北富銀與英國最大線上資產管理公司Nutmeg攜手推出「 奈米投」全球ETF智能理財服務，以智能演算法為核心，結合「F ractional Shares」獨特交易分割技術，讓投資人投入100美元即可輕 鬆全球多元配置，上線後5個月已有超過12,000人參與投資， 高達98%客戶都呈現投資正報酬，獲得「最佳數位財富管理優選獎 (Excellence in Digital Wealth Management Highly Acclaimed)」。

以用戶為中心設計產品及提供服務， 一直是北富銀服務數位化的初衷。本次榮獲「最佳客製化行動銀行獎 (Best Customized Mobile Banking)」的行動銀行5.0，能滿足客戶「銀幕我做主」 、「帳戶我做主」、「家庭我做主」三大價值主張，結合「邦你記」 、「邦你存」、「e家付」等特色創新服務， 將金融的自主權交還給客戶，讓滑世代享受「我的銀行我做主」 的輕鬆便利！

北富銀不僅在個人金融服務上積極創新， 於企業金融領域也戮力與新科技進行結合。 為提供更便捷的企業融資服務，北富銀結合大數據分析與AI人工智 能科技開發出「新興智能貸」，不僅具備全台首創的行動聯徵功能， 可遠端與聯合徵信中心連線進行案件徵信， 即時為客戶核算出精準的可貸額度及申貸利率條件，更利用AI來進 行授信審查，只要文件備齊最快三日即可迅速核貸， 幫助中小企業資金流通更順暢，勇奪「最佳中小企業銀行數位創新優 選獎(Digital Innovation Awards - Outstanding Digital Innovation in SME Banking Highly Acclaimed)」。

此外，北富銀在資訊安全方面亦展現強大的技術優勢。贏得「最佳I T轉型獎(Outstanding IT Transformation)」的「 特權治理智能防駭警示系統」， 能針對未授權之特權帳號即時警示並追蹤管理， 對內可偵測員工未經授權違紀使用行為，發現潛在內控風險； 對外可發現未經授權之幽靈帳號， 在駭客未發動攻擊前即時因應與處理，降低遭到駭客攻擊的機會， 在資安威脅日益嚴重的現代，是最能讓客戶安心的創新技術。

為保障客戶資料安全， 北富銀特別研發台灣首例自動動態產生的去識別化程式， 可提供全面資料遮罩技術，能保留資料上下文和參照的一致性， 又兼具保護客戶資料之目的，不僅符合台灣現行法規， 更與歐盟個資保護法(GDPR)接軌，獲得「BS 10012：2017個人資訊管理系統」認證，也獲得「 最佳客戶資料保護獎(Excellence in Customer Privacy & Protection)」殊榮。

今年以來，北富銀在數位金融科技領域獲獎連連，除了本次《 數位銀行家》六項大獎外，還贏得《國際商業雜誌》「 台灣最佳區塊鏈支付應用」、「台灣最佳行動銀行」、「 台灣最佳微型金融科技銀行」三項大獎；《全球商業觀點》「 最佳風險管理及智能防駭計畫」、「最佳智能流程自動化創新」、「 最具創新支付解決方案」、「最具創新行動應用程式」四項殊榮， 以及「2019財訊金融獎」之「最佳金融科技銀行優質獎」 等國內外重量級獎項，期望透過數位實力的厚積薄發， 持續推動台灣金融科技發展，與客戶攜手迎接「生活即金融、 金融即生活」的理想未來。