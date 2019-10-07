108.10.7 櫃檯買賣股票市場現況

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年10月4日累積開戶數為16,326,494戶，較9月27日累積開戶數為16,314,106戶，增加12,388戶，增幅約0.08%。另本年10月4日現股當日沖銷累積開戶數為1,884,269戶，較9月27現股當日沖銷累積開戶數1,880,083戶，增加4,186戶，增幅約0.22%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年10月4日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,819戶較9月27日開戶數175,759戶，增加60戶，增幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至10月4日止日均值為305.03億元，總成交金額為55,514.97億元，其中盤後定價交易金額為184.80億元。另本年度截至10月4日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.74%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.78%。

(二)本年度興櫃股票截至10月4日均值為7.42億元，總成交金額為1,350.03億元。

四、本年度上櫃有價證券截至10月4日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計641家，較上週(截至9月27日止)得為信用交易家數637家增加4家。

(二)融資餘額為491.72億元，較上週(截至9月27日止)融資餘額488.23億元，增加3.49億元，增幅約0.71%。

(三)融券餘額為94,552張，較上週(截至9月27日止)融券餘額94,817張，減少265張，減幅約0.28%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.21%，較上週(截至9月27日止)之比例12.22%，減少0.01%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.36%，較上週(截至9月27日止)之比例0.37%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至10月4日止，累計營業天數184日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆4,666.17億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計112家555期，發行餘額為1兆9,012.80億元，較上週減少7億元。

(三)轉換公司債已上櫃計152家181期，發行餘額為1,218.70億元，較上週減少16.18億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.15億元，較上週減少0.19億元。

(五)金融債券已上櫃計36家365期，發行餘額為9,579.41億元，較上週減少10億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為36.32億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計652期約1,700.28億美元，較上週減少5.5億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為34兆7,668.85億元，日均值為1,889.50億元，包含：

1.買賣斷交易5兆4,058.73億元，日均值為293.80億元，佔總成交金額比例為15.55%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆5,842.75億元，佔買賣斷成交金額比率為66.3%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆8,215.98億元，佔買賣斷成交金額比率為33.7%（包含政府債券8,090.39億元，日均值為43.97億元；普通公司債7,162.77億元，日均值為38.93億元；金融債券1,938.03億元，日均值為10.53億元；外國債券607.11億元，日均值為3.30億元）。

2.附條件交易29兆3,610.12億元，日均值為1,595.71億元，佔總成交金額比例為84.45%，其中等殖成交系統成交金額為4,021.41億元，佔附條件成交金額比率為1.37%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為7.17億美元，以人民幣計價之成交金額為28.89億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.06億紐幣，以南非幣計價之成交金額為2.75億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為103.58億美元，以人民幣計價之成交金額為131.40億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,330.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交3,330.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,318.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計507.78億元，本年度累計成交金額為337.16億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計793.06億元，本年度累計成交金額為586.44億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,533.97億元，本年度累計成交金額為1,296.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,768.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計593.57億元，本年度累計成交金額1,863.06億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.41億元，本年度累計成交金額115.18億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,798.58億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年10月4日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：775家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：17家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數1家(安碁資訊)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：1家(東捷資訊)

(六)待審議：4家 (明達醫、捷流閥業、伊雲谷、映興)

二、截至108年10月4日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：240家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：24家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：6家 (八貫、亨泰光、奇邑、匯僑、松果、美達科技)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：28家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年10月4日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：89家

(二)累計登錄創櫃板家數：157家

(三)當年度累計輔導家數：23家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年10月4日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,104家

五、截至108年10月4日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.10.6~108.10.12)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6747 亨泰光【永豐金、元大】 (108年10月7日)

1342 八貫【富邦、華南永昌】 (108年10月7日)