搶攻年輕族群 台灣電競產品印度校園活動大放異彩

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣精品深耕印度年輕族群，10月2日至5日在印度理工學院(IIT)Rendezvous校園活動與學生貼身互動，推廣臺灣品牌及產業形象，讓更多印度學生親身體驗台灣精品魅力，4天活動吸引近10萬名學生參觀體驗。

由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」，台灣精品為該校園活動官方科技夥伴，將臺灣優質品牌及產品打入印度年輕學子心中，此次展出艾法、技嘉、虹光、友訊、微星、華碩、廣穎、曜越、創見、必和、督洋、威剛、明基、合勤共計14家知名品牌之資通訊應用及智慧生活產品，吸引大批年輕族群體驗。

繼8月在孟買的Malhar校園活動後，台灣精品再次在新德里掀起科技旋風，攤位中VR體驗、舞蹈互動及肩頸按摩器最受歡迎，透過互動抽獎及有獎徵答等活動，讓更多印度學生認識臺灣。就讀IIT大二的Sid Singh很喜歡微星的電競筆電，也因為這次活動認識更多來自臺灣的優質品牌。

德里的Rendezvous校園活動已有44年歷史，活動包羅萬象，從舞蹈、音樂、戲劇，到辯論、攝影及論壇等，從早到晚不停歇，4天共計超過200場次活動，視為印度大學生務必參與的年度校際活動，吸引全印的大學生慕名朝聖，即便3日晚上遇到突來大雨，也澆不熄學生熱情。

台灣精品也特別為夜間音樂表演製造高潮，準備發光加油棒及大球，緊抓年輕學生目光。

印度是全世界人口最年經的國家之一，每年約有100萬大專院校畢業生，是未來重要白領中產階級族群，透過校園活動平台，讓更多年輕族群知道臺灣，認識台灣精品。