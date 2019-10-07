驚傳非法骨釘、骨板流入市面　食藥署：不排除已植入民眾體內

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內驚傳有未取得GMP認證的非法骨釘、骨板流入市面，銷售至逾200多家醫療院所，甚至這些非法醫材已植入民眾體內。食藥署官員遲蘭慧今（7）日說，違法醫材目前流向和數量未明，但已要求廠商回收，以及追蹤使用情況。

聯合報和中央社報導，「喜維克骨釘骨板系統」由艾斯博公司販售，委託仕成精密科技公司製作，仕成精密科技今年7月11日才通過GMP認證登錄，食藥署於8月執行查核發現，在仕成精密科技發現一批出廠日期為今年5月中至7月初的「喜維克骨釘骨板系統」，甚至有出貨紀錄，違規情形最早可追溯到今年1月，違法的骨釘骨板合計超過7.4萬支。

食藥署品質監督管理副組長遲蘭慧上午在記者會表示，因回收作業還仍在進行中，目前無法掌握違法醫材流入市面的數量和流向，或者有多少已經遭使用，但研判應該已有違法骨釘、骨板被植入到民眾體內，因無法要求患者從體內拿出來，只能請醫療院所做追蹤處理。

目前食藥署已在9月10日發文給艾斯博公司，要求要啟動回收，限期1個月內回收完成，且要在10月9日前繳交回收報告，也會要求地方衛生局加強醫療院所端的查核。

遲蘭慧表示，若醫師或民眾懷疑用到非法醫材，建議病人可回醫院跟專業醫療人員討論，而權益受損部分，可循消保法向違法廠商求償。

骨釘骨板多用於骨折、骨頭移位病人的術後固定，可以穩定骨骼，幫助生長，是骨科最常用的植入式醫療器材，材質分為不鏽鋼和鈦合金，鈦合金材質需自費，依照使用的部位有不同的價錢，動則數萬元。