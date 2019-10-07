設計教父陳俊良轉戰時尚圈　台北時裝週優雅「參透」人生

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「設計教父-阿良老師」陳俊良自設計轉戰時尚圈頻獲國際注目，此次個人品牌「東裝」為台北時裝週主秀之一，以東方哲學「參透」為題貫穿本季設計，並邀請帥模余秉諺開場，將於今（7）日松山文創園區若隱若現。

做時裝為了反流行？在我面前的「設計教父」陳俊良身穿全黑西裝，舉手投足散發優雅氣息，字裡行間十分幽默，說著名言「永遠有多遠，永遠沒有人告訴你」，率真的態度彷彿已看透人生。這次將於台北時裝週SS20推出品牌新秀，「東裝」更以「參透」為名展現40套新裝，搭配上過去40週有感而發書寫下的玩味字句，透過時尚及文字和觀眾共悟人生。



自由落體設計公司及時裝品牌「東裝」創辦人陳俊良（圖/東裝）

自由落體設計公司總經理陳俊良，在業界有數十年的輝煌戰績，曾為台灣文博會總策展人，小時候家裡經營出版社，高中即以「報告班長」書籍封面設計獲獎打開知名度，然而，他始終都在思考如何創造個人獨特性，更加努力磨練個人文字能力，文案設計屢屢於過去任職的天下雜誌交出亮眼成績。

因緣際會下陳俊良更於多年前自設計界轉戰時尚圈，推出時尚品牌「東裝」兼具東方美學及哲學，去（2018）年在台北時裝週發表的系列作品「默白」，更獲得「亞洲最具影響力設計大賽」的時尚類金獎，才華備受國際注目。

被問及「東裝」的取名來由，陳俊良說，有「西裝」就要有「東裝」，秉持著「找到經典就不要害怕流行」的精神，創造此時尚品牌的目的就是要「反流行」，而過去經營多年的自由落體設計公司更儼然成為「東裝」的設計部，因此不僅時裝秀的服裝很有看頭，連周邊的文宣設計也很值得收藏。

說到陳俊良的大器和細膩，那可是一點也不衝突，即便已內功深厚且富含底蘊，為人依舊大方不拘小節，而談到美跟設計作品時，他對於小細節的執著卻讓人吃驚。陳俊良分享，30年前他的好友形容他的為人及作品為「不優雅毋寧死」，陳俊良則補充道「都要有高貴的靈魂」。

繼去年推出的「默白」，陳俊良透過「參透」系列迎戰台北時裝週SS20。針對此次命名，陳俊良表示，在闡述華文化海納百川的繼承創新，映照和諧的東方智慧與美德；設計運用穿透性的視覺乘載，層次變化著減法構築的加乘效應，師法自然的運轉圓融，探索依從內在與世界律動的生活美學。

陳俊良說明，「參透」男裝系列透過透膚薄紗的面料的引用與裁製，混搭常見的背心、立領、運動服口袋等輪廓新意，東方時尚氣韻著身體的律動，取自然行走天地間，勾勒出男性魅力的身形姿態，形成具有豐沛層次感的熱力東方，大量使用緹花、刺繡、染色紗織造的手法，以經典採擷東方意象與精緻工藝。

原來，此次的服裝多運用天然亞麻、烏干紗以及網紗等有機透膚材質來傳達「參透」一詞，並搭配上陳俊良近期每週所寫下的詞句，像是「等一個不可能的可能」、「就讓流浪的心重新定居」、「夜深了，誰想起了誰」共40句，讓每套服裝都像活了起來，具有生命及故事。

2019台北時裝週SS20亮點品牌「東裝」的品牌秀，將於今（7）日下午5點松山文創園區一號倉庫登場，更多詳情請前往網站查詢。



東裝「書衣」系列（圖/東裝）