《魔法少女》展覽活出自己的女孩樣 撕去社會標籤

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）高雄市政府社會局「2019國際女孩日在高雄」活動，由五位女孩將60年代到2000年後的知名動畫人物轉化為《魔法少女》，策展活潑有趣的「活出自己的《女孩樣》」，為自己圓夢也為女性發聲，社會局也歡迎有夢想、有想法的女孩與市政府合作，一起提升女孩的權益。

魔法少女展由吳宛倫、柯意行、趙虹如、蘇宛屏及許莉欣5位從小就熱愛於動畫的22歲女孩們策展，從發想、執行到尋找合作全部一手包辦。

他們談到動畫中的女孩的身材根本不合乎常理，但是動畫中的女孩也常會有一些特質或魔法讓女孩與眾不同，因此「魔法少女展」以「活出自己的《女孩樣》」為主題，從反抗外貌與標籤對女孩的約束限制出發，提醒社會用公平、開放對待女孩這個族群，而勇氣、自信與利他特質不僅培養女孩獨立自主的人格，更成為撕去社會標籤的力量。

社會局表示，根據107年女孩出生數及婚姻狀況的統計資料顯示，高市去年嬰兒出生為20,041人，其中男生10,424人、女生9,617人，差距807人，顯示女孩正在消失中，原因除了傳宗接代的傳統父權觀念，擔心女孩比較有安全顧慮也可能是原因之一。

至於婚姻狀況，20歲以下結婚的男孩有64人，女孩264人，差距200人，24歲以下結婚的男女差距更拉大到2,109人，女孩早婚的情形也比男孩嚴重，影響的是女孩的受教權、交友權及經濟權，導致女孩的社會競爭力受到影響

聯合國將10月11日訂為「國際女孩日」，因為從國際的經驗中，顯示增強女孩能力、投資女孩，並使女孩參與影響自身的決策，對於促進社會經濟發展、消除貧窮、打破性別歧視與暴力循環，都非常重要。