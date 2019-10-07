「矽靈」會造成禿頭？有害髮質？　醫：矽靈反而適合這類髮質的人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）「矽靈洗不掉，會影響毛髮吸收養分」、「矽靈會阻塞毛囊，導致禿頭」，不知從何時開始，一提到矽靈，消費者人人聞之色變，但卻很少人去探究「矽靈」為何？到底有如此可怕嗎？對此，皮膚科醫師郭玉玲強調：「矽靈」沒有好壞之分，只有適不適合！

郭玉玲醫師表示，在門診中遇到因頭皮問題就診的患者中，除了本身體質造成的脂漏性皮膚炎外，大多數都是油脂分泌旺盛，或頭皮悶熱流汗合併抵抗力下降而發炎，還有用了不合適的染、燙髮藥劑，引起頭皮嚴重過敏，幾乎沒有人是用了含矽靈的洗髮精，因而阻塞毛囊或傷害頭皮而就醫。

另外，他更點出消費者最易誤闖的4大洗髮地雷區（如下），並提醒大家應該依照氣候、個人狀況等因素慎選髮品，千萬不要盲目的聽信網路謠言。

1.洗、護髮雙效洗髮精很方便，一罐就能解決？

由於洗、護雙效洗髮精含有滋潤成分，如果油性頭皮者使用雙效洗髮精，頭皮油脂恐會更多，進而提高毛囊阻塞機率。我們的頭皮每天都會分泌油垢，在洗髮的過程中，清潔頭皮才是重點，為確保頭皮徹底洗淨，最好先用不含滋潤成分的洗髮精洗淨頭皮，再依髮質乾燥程度，判斷自己是否需要使用護髮產品，若使用護髮產品時，也只需塗抹於髮尾處即可。

2.一罐洗髮精，就能滿足全家人的需求？

每個人的頭皮、髮質都不同，適合的洗髮精也不一樣，如：含矽靈的洗髮精不適合油性頭皮的民眾，但對於頭皮極為乾燥者，以及乾性頭皮且頭髮剛剛燙、染過的人，就很適合。消費者還要觀察是否會因冬季乾燥、頭皮容易乾癢或是夏天炎熱，頭皮容易冒汗出油等不同情況，適時改用不同滋潤度和去油度的洗髮精。

3.洗髮次數越多、掉髮量越多，1天只能洗1次？

每天的洗髮次數因人而異，尤其在激烈運動滿身大汗後，和青春期油脂分泌旺盛時，都可以增加洗髮次數且以洗淨頭皮為主。但多次洗髮時，應選用較溫和的洗髮精，或者冬季寒流來襲時，民眾喜用熱水洗頭，因熱水去油力強，此時也應選擇溫和性的洗髮精。

如果覺得頭皮出油量大頭髮很髒時，可清洗2次，徹底清除頭皮上的油垢；但切記，洗髮精停留時間約2~3分即可，且需用指腹搓洗頭皮而非指甲，以避免傷害頭皮；一旦頭皮有傷口，一定要使用成分單純且溫和的洗髮精，降低對頭皮造成刺激或過敏反應。

4.只要不含矽靈的洗髮精就很安全？

矽靈只是附著在頭髮上形成保護薄膜，讓頭髮變得柔順，市售護髮產品大多都會添加矽靈，很多臉部保養品也含有矽靈，藉此鎖水保濕並保護肌膚，消費者可以安心使用含有矽靈的洗、護髮產品。