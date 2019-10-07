〈時評〉芒果乾不是橄欖枝

前總統馬英九和蔡英文總統為了「芒果乾」隔空互摃。其實，面對中國文攻武嚇，台灣的亡國危機始終存在，若是忽略了這個潛在風險，恐怕是鴕鳥心態，或是陷入熱水煮青蛙的困境。

由於香港反送中事件，打破許多人對「一國兩制」不切實際的幻想，以「辣台妹」自居的蔡英文和民進黨政府，不斷訴求亡國感的危機，確實帶動整體支持上揚。相形之下，韓國瑜和國民黨礙於不敢得罪中共，在相關議題上未明確表態，造成整體聲勢下滑。

因此，藍綠這陣子一直在「芒果乾」的話題上交鋒；像馬英九在他舉辦的「哪來的芒果乾？」國安問題研討會上就說，蔡總統執政將「反中」當成執政無能遮羞布，甚至是整肅政敵的武器，操弄人民的恐懼感「芒果乾」，讓社會瀰漫不安氣氛。

這番話，立刻引來蔡英文反擊，她說面對中國步步進逼，馬英九執政時代步步退讓，種芒果的，很可能就是馬英九。

台灣的亡國感危機，是一個客觀存在的事實，即便是標榜追求和平自由的民主國家，都會避免被亡國。因此，多數國家都會發展軍事國防，並想辦法在世界貿易體系中扮演重要角色；何況台灣旁邊的中國，一直不放棄武統來併吞台灣。

這個現象不因藍綠執政而有差異，就算是國民黨執政，兩岸互動稍加頻繁，中國對於統一台灣也始終列為重要目標。因此，身為國家領導人，或是藍綠政治人物，若是不認清這個事實，恐怕就是接受對岸的統戰。

再以外交為例，中共為了迫使民進黨政府就範，拔走台灣的邦交國，然而，馬英九任內高舉九二共識大旗，同樣失去了甘比亞這個邦交國。

令人瞠目結舌的是，馬英九迄今沒有感覺，還自認為解決台灣危機，就是要回到「九二共識、一中各表」，完全未體諒到中國和香港的「一國兩制」早已走不通；這也代表著中國送來的「芒果乾」，卻被馬英九視為橄欖枝。

馬英九畢竟已經卸任，他對情勢的錯誤判斷影響有限，但許多藍營政客卻和馬英九持有相同看法，不願正視「芒果乾」，那台灣才是陷入真正的亡國危機。