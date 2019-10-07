勞動部1955專線提供4國語通譯 移工溝通零距離

勞動部為協助移工語言溝通需要及提早適應在臺生活，設有1955勞工諮詢申訴專線，除24小時受理勞工諮詢、申訴案件外，還對雇主及移工提供中文與4國語言（印尼、越南、泰國及菲律賓）的線上通譯服務，可及時為雇主及移工解決語言溝通不便的問題。

1955專線日前接獲菲律賓移工小亞的電話，她表示自己擔任家庭看護工，因為人生地不熟，很少外出，雇主請她外出買被看護者食物，雖然雇主有畫一張地圖給她，但是她不熟悉環境，找路、認路的時間要花1小時，雇主誤會她丟著被看護者，自己跑出門玩，讓她不知道該如何跟雇主說明。

想起剛入境時，機場法令講習中有提到遇到語言溝通問題時，可以透過1955專線協助和雇主線上通譯溝通，解決工作上的不便，她便撥打1955專線。

專線人員接獲來電後，馬上協助小亞與雇主溝通，化解這場誤會，雇主說會帶著小亞去認路，以免迷路，也記下了1955專線，往後有語言溝通問題時，可以透過三方通譯服務協助溝通。

勞動部發展署說明，1955專線免付費、24小時全年無休，移工可透過專線詢問勞動權益訊息、生活諮詢及通譯服務，據統計近5年平均每年約有20萬通來電，提供超過約4,500通的線上通譯協助，每天都有4國語言（印尼、越南、泰國及菲律賓）專線人員為移工解決在臺工作的疑難雜症，讓在臺工作的移工能有通譯服務的依靠，另雇主與仲介也能多加利用此項服務。

1955專線線上通譯的功能，在第一時間協助通譯移工想表達的話給雇主知道，藉此也能協助雇主轉達給移工瞭解，減少雙方因語言上溝通不來而產生更多誤會或爭議，除了工作外，如移工於就醫、洽公或生活上需要通譯服務，亦可利用電話撥打1955專線，由專線人員提供線上即時通譯服務，讓移工在臺生活溝通零距離。

(新聞轉載至新住民全球新聞網)