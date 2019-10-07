〈時評〉香港資金外逃中 台灣除了股利還有什麼誘人之處？

香港政府5日零時起實施「禁蒙面法」後，香港目前幾乎陷入半癱瘓狀態，恐造成外資出走香港更加嚴重。至於台灣能否因此從中獲利？目前專家普遍認為，雖多少可沾到些好處，但相當有限，真的會受惠的大概是新加坡。不過若抗爭持續下去，台灣仍有機會，至於吃不吃得到？端視政策能否適時開放，以迎接這個國際金融體系的到來！

金管會最新外資統計，相較8月將拿到股利大舉匯出高達64.86億美元，9月迅速轉為淨匯入約29.83億美元（約新台幣923.92億元)，或許有人會以為有些資金可能與逃離香港資金有關。但金管會官員表示，主要是台股表現好，外資又回頭來買。據證期局統計，9月外資單月買超台股高達922億元，似乎與逃離香港資金關係不大。

近來很多專家學者開始議論，香港反送中事件僵持不下，已有越演越烈趨勢，影響亞洲經濟似乎比中美貿易戰衝擊更大，開始出現「連帶效應」。擔心一直作為亞洲經貿中心的香港不再如以往？若一旦失去民主自由的香港，將會讓各大外資開始計劃出走，全世界企業進駐香港的分公司，恐怕如今是邊觀望邊打包。

最近幾個月香港局勢不穩，市場早已傳出有富豪將資金移離香港。據香港金管局公布的8月份數據顯示，港元存款急促流失1,110億元，但香港金官局官員認為，香港作為財資市場中心，資金進出實屬正常。惟香港高盛把港元存款下跌對比新加坡境外居民存款數據後，認為最近數月有約40億美元（約314港元）資金從香港外流至新加坡。

香港資金正在逃走中，那誰接得住香港的錢？有銀行業者就指出，日前有香港客人尋問台灣在香港金融機構高層，表示想把資金匯到台灣，該高層卻勸客戶不如匯去新加坡，匯到台灣只能將資金放在OBU（國際金融業務分行）、OSU（國際證券業務分公司），能幹嘛呢？

新加坡過去政策取向，就是用盡辦法吸引一流大型跨國企業進駐，對境外居民個人資金也有完善制度，租稅優惠、商品放寬，搭配移民法規配合等。新加坡政府低調不願觸怒中國，這次在香港反送中遊行沒多久，私下就要求新加坡在地的星展銀行和華僑銀行等大型銀行業者，不要利用香港的動盪局勢作為銷售賣點，但似乎錢依舊推都推不走，反觀台灣有什麼優勢能夠吸引外資呢？

引進國際資金本來就是一場競賽，台股殖利率表現不錯，許是吸引熱錢選擇短期匯入台灣投資股市原因，但想要外資來台灣投資，就要問台灣有什麼投資機會、能投資什麼、又可以在哪裡投資？稅制上又有什麼優惠能吸引外資？目前台灣不管在投資移民政策或是延攬人才制度上，顯然仍有很多管制。亞太金融中心的地位，新加坡顯然已準備好了，天上掉下來「香港」這份大禮，新加坡似乎可以接個正著！那台灣在這場引資競賽中能扮演什麼角色呢？