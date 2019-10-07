秋老虎發威 ！　這些族群注意心血管疾病找上門

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）近來東北風一波接著一波，早晚溫差大，正是秋老虎發威的時候，氣象局更預測早晚溫差可高達10℃。國健署提醒，當溫差大時，血管收縮容易造成血壓升高，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，提醒長輩及慢性病病人，千萬別輕忽季節交替對心臟血管疾病的威脅。

世界衛生組織（World Health Organization）指出心血管疾病是全球死亡的頭號殺手，每年都造成全球約1,790萬人死亡，占總死亡人數的31%。

另根據衛生福利部2018年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，造成21,569人死亡，平均每24分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年造成53,977人死亡，遠超過頭號殺手癌症奪走的48,784條人命。

此外，民眾缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸、嚼食檳榔及過量飲酒等問題，都是心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子外，近年來受氣候變遷影響，極熱極冷的氣候型態也是心臟病與中風急性發作的誘發因子。

其實日常生活的小改變就可對心臟血管健康產生重大影響，國民健康署呼籲平時就應力行護心行動，從小地方開始愛護自己的「心」，落實健康生活形態。

（1）健康飲食：少油少鹽多纖維，以蒸、煮、川燙取代油炸。

（2）規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動，例如:快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯、多走路、少開車。但是有心血管高風險族群，運動時要注意保暖可以多加外套穿著，運動前一定要充分暖身，且儘量攜伴運動，相互照應。

（3）向菸說不：不管是直接吸菸或吸入二手菸，都會增加血管傷害及罹患中風與心臟病的風險，國民健康署提供的二代戒菸服務，讓戒菸不再是難事。

（4）定期健檢：了解自己的血糖、膽固醇、血壓及體重指標(BMI)，掌握自己身體健康狀況，另國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，民眾可多加利用。

（5）三高控制：管理心血管疾病的源頭是三高控制，已有三高的民眾更應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。