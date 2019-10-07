30東南亞新住民姐妹領唱國慶國歌 展兼容並蓄傳統

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）國慶籌備委員會10月5日上午召開記者會宣佈，今(108)年國慶大會將由歸化取得我國籍的雷敦龢神父及鋼琴家藤田梓女士，與多位新住民共同領唱國歌，並有花車遊行、焰火、晚會等系列的慶祝活動，由北到南一起祝中華民國108歲生日快樂!

立法院長蘇嘉全表示，今年國慶以「攜手世界 臺灣耀飛」為主題，主視覺設計以形似箭頭往右上前進的雙十符號，象徵臺灣追求進步的腳步不曾停歇，好，還要更好!奪目的大地綠，展現臺灣人的積極、活力；搶眼的熱情紫，秀出臺灣的友善、好客。

繽紛的輔色藍、靛、黃、橘，如同這片孕育我們的土地，包容多元聲音，造就無限可能。

今年國慶大會，將由2位殊勳歸化我國的藤田梓女士及雷敦龢神父，與30位東南亞新住民姐妹共同唱國歌，展現我國兼容並蓄的精神，攜手世界共同邁向和諧與進步的未來。同時，陸軍航特部運輸直升機，也將吊掛巨型國旗飛越觀禮台。

今年國慶「花車遊行嘉年華」，共有23輛花車，並特別邀請各類運動競賽奪牌選手、技職菁英及國軍楷模等加入前導英雄車隊參與遊行，遊行路線將從總統府一路至中正紀念堂，接受國人的喝采，與民眾一起歡慶雙十，遊行後花車將停放中正紀念堂續展至10月20日晚間，並結合文創市集，提供民眾近距離觀賞機會。

今年國慶晚會移師桃園市，9日在高鐵桃園站前廣場舉辦，下午5時30分開始就有暖場表演，由桃園市立國樂團、無雙樂團及敦青舞蹈團接續演出。晚會邀請不同世代藝人及不同族群共同表演，展現臺灣族群多元包容共處。

此外，今年國慶焰火將在10日晚間8時，在屏東河濱公園施放，並由國立臺灣交響院團配合焰火施放，於現場演奏，今年焰火的施放數量將超過1萬6千發，全程42分鐘。