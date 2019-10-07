立陶宛議員挺台 登報籲在台設代表處

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）日前才傳出中國駐立陶宛大使館為了慶祝中共建政70周年，有意在使館附近施放煙火，卻遭首都維爾紐斯市長攔阻的糗事，最近則有三名立陶宛議員，為了表達對台灣的支持，在媒體公開登報呼籲，應在台設立代表處。

新頭殼報導，首都市長馬修斯（Remigijus Šimašius）表示，中國使館人員想在市中心的白橋附近施放煙火，卻未按程序申請，市府只收到「要求」。此外，國會議員納維卡斯（Andrius Navickas）也痛批，怎可為共產國家的產生大肆慶祝。

報導指，立陶宛的反共情節其來有自，畢竟該國當初就是脫離蘇聯的魔爪才獲獨立，對共產活動可說是相當感冒。

昨（6）日前台北市觀傳局長簡余晏則在臉書上指出，前些日子訪台的三名立陶宛國會議員，帕季格（Žygimantas Pavilionis）、奧茉娜（Ausrinė Armonaitė）、歐竹拔（Audronius Ažubalis，共同在立陶宛媒體Delfi刊文，齊聲呼籲該國莫再慶祝中國國慶，而應在台灣設立陶宛代表處，並加強跟雙邊經貿交流。

她提到，這些友台人士在報上主張，雖然西方奉行一中政策，但可同步與台灣緊密合作。議員們指出，訪台期間對台灣的進步與潛力印象深刻，特別是在遭受中國網路和宣傳攻擊時，猶能捍衛民主和自由，是全球第21大經濟體，競爭力第17位，經濟自由度第13位，投資環境第3位。

簡余晏引述議員說法，認為德國、波蘭、美國、北歐國家、日本等國，皆已在台北開設了代表處，立陶宛也應加強雙邊合作。報導中，台北的德國研究所所長普林茲（Thomas Prinz）向議員們表示，台灣的5G，電腦元件、生技技術、網絡安全、金融系統電子系統、人工智能、機器人技術、替代能源等，都是立陶宛可促進合作的領域。