男孩與機器人！黃翊科技藝術舞作　前往墨西哥藝術節

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)科技藝術作品《黃翊與庫卡》透過藝術家黃翊將自身「完美小孩」意象投射到冰冷機器人身上,其看似封閉、孤獨、卻充滿詩意的舞作曾獲外媒好評,將於11日至12日前往墨西哥賽萬提斯藝術節演出。

黃翊工作室推出科技藝術作品《黃翊與庫卡》,曾於紐約 3LD 科技中心演出,獲紐約時報以「他唯一真正信任的夥伴」(The Only Partner He Really Trusts)為題報導,也曾登上CNN Tech及美國時代雜誌版面,透過舞蹈將人類和機器間獨特的情感傳達出來,並得以窺見藝術家的生命經驗。



《黃翊與庫卡》(圖/文化部)

黃翊說明,小時候經歷家道中落,想要當個像機器人一樣的「完美小孩」替父母分憂,長大後延續這想法並學習表演,舞台成為釋放壓縮情感的最佳出口,「長大後,我想和機器人一起跳舞」。

黃翊透露,《黃翊與庫卡》是一種美化成長過程中遺憾的方式,裡面揉入感到孤獨的時刻,以及刻畫一些假象的美好,他希望創造出這些看起來很美好的、很童真的片刻,能讓看的人暫時忘掉現實,或是想起來,自己也只是一個長大了的小孩。

《黃翊與庫卡》將前往賽萬提斯藝術節演出,該藝術節為中南美洲最大的表演藝術節,每年吸引近40萬名觀眾共襄盛舉,今年總計有來自全球34個國家、超過2900名藝術家參加帶來295場表演。

文化部指出,《黃翊與庫卡》是一部人類與機器人詩意共舞,溫柔對話的作品。機器人「庫卡」透過程式設計,彷彿獲得靈魂般的與舞者互動,在肢體與視線交流之中,人類動作變得機械制式,而「庫卡」卻變得柔軟靈巧,彼此間流露溫暖及相知相惜的情感。該舞作不僅鏈結了科技與藝術領域,更將不可能化為真實,邀請觀眾重新思考「人」與「工具」的關係。

賽萬提斯藝術節將於11日及12日墨西哥瓜納華托市(Guanajuato)Teatro Cervantes劇場演出《黃翊與庫卡》2場,此外,正式演出之前,黃翊將舉行藝術家面對面講座,分享運用科技與舞蹈結合的經驗與創意,同時也藉由這個機會,讓墨西哥觀眾更加了解臺灣藝術家在藝術創作的萃煉過程,詳情請前往臉書查詢。

另外,黃翊將於19日以「劇場攝影」為題至台南海馬迴光畫館進行座談,詳情請前往網站查詢。



《黃翊與庫卡》片段(影/Youtube)