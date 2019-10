(台灣英文新聞/生活組 台北報導)今年僅只一場的大型精靈寶可夢抓寶活動今(6)日在新北市三重區新北大都會公園落幕,新北市政府初估,四天活動下來每天吸引超過10萬人前往會場抓寶。

由新北市政府觀光旅遊局與手機遊戲精靈寶可夢GO(Pokemon Go)開發公司Niantic合作舉辦的Pokemon GO Safari Zone in New Taipei City於10月3日至6日在大都會公園舉行。

活動首日一度發生系統當機事件,約耗時半小時修復,讓現場抓不到寶的民眾怨聲載道,今日活動來到最後一天,抓寶民眾擠爆大都會公園,主辦單位在午間緊急宣布,此次活動的限定寶可夢開放民眾在新北市全區都可以抓的到,活動至下午5時結束。

新北市觀光旅遊局表示,除了台灣寶可夢迷之外,本次參與活動的外國訓練家數量也很可觀,初估活動期間每天吸引超過10萬抓寶人次,將全球寶可夢訓練家帶進新北市,成功達到城市行銷的效益。

而針對活動首日的當機事件,新北市觀旅局解釋,寶可夢公司已承認是系統出現問題,研判應是太多外掛玩家「飛」到三重抓寶,才造成寶可夢公司系統當機。