台北南門市場今熄燈　攤商老顧客齊聚道別

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）台北市公有南門市場今（6）日晚間6時舉辦惜別晚會，運營38年的市場今晚將熄燈，進行拆除後改建，市場攤商及顧客齊聚一堂分享惜別感言，並期待未來中繼市場及新市場落成後仍舊門庭若市，顧客絡繹不絕。

南門市場自治會王銓國致詞時表示，南門市場又名為千歲市場，今日熄燈不是結束，而是一個重新的開始，市場內攤商攜手搬遷至中繼市場，攤商們團結齊聲不會散，而即將啟用的中繼市場硬體、規劃都會比現今市場更完善，歡迎老主顧繼續光顧中繼市場，感受市場消費友善的空間及新樣貌裡的熟悉味。

南門市場興建於1981年，迄今滿38年，為提供消費者更好的購物環境及配合捷運萬大線興建，南門大樓預定於12月進行拆除改建，預計三年後重新啟用。市場攤商將於10月7日起停業10日搬遷，南門中繼市場（杭州南路二段55號）則定於10月17日開始試營運。

台北市長柯文哲今日也出席惜別晚會，他表示，南門市場是台北市指標市場之一，過年、過節時市場總是擠得水洩不通，如今舊市場即將改建，以更好的環境、服務提供給消費者，在搬遷至中繼市場這段期間，市府也全力協助市場於中繼市場期間辦理集客行銷活動，讓消費者可以買得安心，逛得開心。

現場民眾陳小姐表示，「南門市場是我與子女們一同逛街買菜的記憶，小時候時常帶著小孩來市場買菜，現今子女們出國回台必逛市場採買家鄉味至國外囤貨，期望之後市場美食口味不會改變。市場之前改建硬體改變非常多，如今搬遷非常期待中繼市場及新市場的新樣貌，為我們帶來不同的消費環境。」

南門牛羊肉店第三代王小姐則說，「我是市場裡長大的小孩，小時候很常去每一攤串門子，叔叔阿姨們都會給我糖果吃也非常照顧我，市場內每一個角落都有我跟哥哥玩捉迷藏的影子。最近看著許多攤商開始在為中繼市場訂製新的攤台、招牌，調整平常營業習慣等，看著這一切的改變，雖然很捨不得那些熟悉的攤位即將要被拆掉了，但非常期待重建後嶄新一面的南門市場將帶來不同的新面向。」