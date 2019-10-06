香港實施禁蒙面法　台灣民團號召7日戴口罩撐港人

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）香港政府在週六（5）凌晨開始實施《禁止蒙面規例》（或稱《禁蒙面法》）後，引發大批香港民眾不滿，認為港府違反程序正義且進一步迫害人民集會自由，抗議活動也再度升高，台灣方面，公民團體也發起戴口罩撐香港活動，號召民眾在週一（7）上班或上課時戴上口罩，讓更多人關注此事。

香港行政長官林鄭月娥在週五（4）下午3時引用《緊急情況條例》（或稱《緊急法》）頒布《禁蒙面法》，並自週六午夜12時起實施。根據該法，民眾不得在有不反對通知書的集會遊行中蒙面、不得在沒被批准的集會遊行中蒙面，也不得在非法集結中蒙面，違反規定者將面臨最多達一年的監禁，罰款2萬5,000港幣（約新台幣9萬8,000元）。

台灣數個公民團體包括香港人權關注在台灣、香港邊城青年、台灣青年民主協會、全台大專院校聲援香港反送中行動等發起「戴口罩‧撐香港‧全台起義」活動，盼邀台灣民眾在週一上班或上學時戴上口罩，也可於口罩寫上聲援口號與標語，以實際行動支持港人。

香港邊城青年透過聲明稿表示，香港特區政府引用《緊急法》，繞過立法會透過行政會議通過《禁蒙面法》，行政會議儼如政府政治工具。香港邊城青年也指出，港府要解決香港的目前政治困局，並非透過推行《禁蒙面法》來打壓抗爭者，而是真正回應巿民的五大訴求。

台灣青年民主協會理事吳奕柔則認為，《禁蒙面法》的頒布使得香港形同戒嚴，協會期盼透過學生在校園內戴口罩，讓更多台灣青年學子意識到香港人的抗爭及面臨的困境。

而《禁蒙面法》實施第二日，香港民眾今（6 ）日也再發起「反極權反緊急法大遊行」，儘管今日大雨，仍有許多民眾撐傘上街，並不畏禁令蒙面，遊行隊伍兵分九龍、港島兩路，一自尖沙咀梳士巴利道出發，前往深水埗楓樹街球場，二是從銅鑼灣SOGO起步，並以中環遮打花園為終點。港鐵也在午間宣布數個車站關閉，提醒乘客留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站與列車廣播，以及電台和電視台發放的資訊。