黎智英籲反送中冷靜：這不是硬拼的時候

壹傳媒集團創辦人黎智英今天呼籲「反送中」冷靜面對當前局勢。他說：「我們的策略不是以激烈的對抗贏取對方，而是以道德權威不屈不撓的精神消耗對方。現在是我們冷靜思考的時候。」

針對香港行政長官林鄭月娥宣布實施「禁蒙面法」，黎智英批評港府不是想解決問題，只想鎮壓。「在這剛開了槍打人的時候，這是火上澆油，這是向香港人的尊嚴宣戰」。

但他強調，「在這挑釁時刻，我們更要冷靜，審慎面對這個向我們自由的宣戰。我相信這許多越來越多的管制，將會令年輕人更有創意去對抗。這些不公不義的壓力只會團結香港巿民，壯大我們的力量。這是法例已壓不住民憤的時候。林鄭枉作小人」。

黎智英今天在旗下香港蘋果日報發表題為「這不是硬拼的時候」文章，並作以上表示。他在反送中運動被中國點名為「禍港亂港頭目」。

黎智英在文章說，獨裁者只識以暴力解決問題，港府在北京直接支配下，以警方的武力解決政治問題，最後導致警方趨於極端暴力，令抗爭者被迫以升級暴力回應在所難免。

黎智英指出，「他們唯一的出路是使抗爭者失控，或以滲透者插贓嫁禍，造成極大傷亡，讓抗爭者失去巿民和世人的同情和支持，形勢逆轉，讓他們有藉口出動大型武裝鎮壓逆權運動，令我們功虧一簣。這是他們唯一的出路，我們不能令他們得逞」。

他說，721警方縱容黑幫毒打巿民，831速龍暴隊地鐵車廂內無差別殘害乘客，警方對示威者濫用催淚彈、胡椒噴霧和布袋子彈，現在更用實彈蓄意殺害學生。

黎智英強調，「但是我們可以憤怒，卻不可被仇恨支配。憤怒後我們可以心情平復，回復理性審慎而警惕行事。仇恨只會令我們失去理智，以報仇的魯莽做出失控行為，墮入警方挑釁鑄成大錯的陷阱」。

黎智英認為，反送中必須以冷靜的頭腦，精明的策略和審慎的行為，對付這獨裁冷血暴戾的禽獸。「這是一場以道德力量對抗暴力的戰爭，我們不能讓自己從道德高地摔倒，否則我們甚麼力量都沒有了，最後只會功敗垂成。這場仗我們一定要贏的，否則我們的自由被剝奪了，便甚麼都沒有了」。

他並透露，警方已掌握了較激進勇武者的身分資料，經過滲透者的跟蹤也知道這些人的住址，卻沒採取拘捕行動，是想進一步激發這些人將行動升級，造成重大傷亡陷這運動於不義。

他指出，「我們不能掉以輕心，墮入羅網。其實連登巴打早已知悉此事，前一陣子已出『割席宣言』，就是為了防止我們墮入滲透者過激暴力，陷我們於警方的羅網」。

黎智英說，反送中以西方文明的價值觀，對抗極權，保護香港的自由和法治的道德勇氣，更贏得了世人道德良知的共鳴和精神上的認同，以及他們政府在政治上的支持。

他指出，這些支持給予反送中強大的力量，並對中共造成極大的壓力，對運動堅持下去有著關鍵性的重要，「我們絕不能忽視，因此在抗爭行動上保持我們道德權威至為重要」。

他強調，「我們在這抗爭運動最終得到勝利，有賴我們持久的堅毅不屈的精神，激發世人更大精神和政治上的支持，予以中共越來越大的壓力，在權衡輕重之下讓中共被迫讓步」。