白晝之夜人潮「打攪」河濱公園　「台灣夢」旁抗議香港蒙面禁令

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第四屆白晝之夜長達12小時不斷電，亮點作品為來自澳洲的七公尺大兔子「打攪」，果真吸引大批人潮「打攪」美堤河濱公園，而美麗華附近也意外出現抗議香港蒙面禁令隊伍，經過民眾則紛紛加油打氣，活動已於今（6）日凌晨落幕。

2019台北白晝之夜橫跨捷運劍南至西湖站，可見45場表演活動與22處藝術裝置，串連上百位台灣、法國、日本、韓國、美國、澳洲、英國、奧地利、荷蘭、丹麥、澳門等國際藝術家及團隊，同時串連大直、內湖地區畫廊業者與藝術機構自發性活動「大內藝術節- It’s SHOW time！」、2019台北地景公共藝術計畫「憶河踏悠——再見塔塔悠」以及周邊商圈，發起19場響應串連活動。



來自澳洲帕爾工作室的《打攪》為此次亮點展品（圖/Lyla Liu）

由於昨（5）日為補班日，許多民眾紛紛於下班後換上輕便裝扮前往，主辦單位發布新聞稿表示，開幕式於當天晚間美麗華百樂園1F戶外廣場登場，由三個類型各異的台灣表演團隊揭開序幕，包含由姚仲涵及葉廷皓組成的「聲響藝術團隊HH」，以電子音樂結合視覺影像，帶來混種演出《HHＸ跳》、安娜琪舞蹈劇場領軍國中及高中生帶來的《42535網路裡的日常》等。

此外，在捷運劍南路站美麗華旁的裝置藝術「台灣夢」，由藝術家李文政創作，透過台灣特有的霓虹燈招牌，並搭配上「民主」、「爭取100％自由」、「愛拼才會贏」等文字，交織出台灣特有文化，盼表現台灣人在堅持理想跟夢想上的努力實踐。

令人意外的是，在「台灣夢」旁的馬路上，出現了反對香港蒙面禁令的隊伍，由10人組成，頭戴黃色工程帽，身上掛著牌子寫道「蒙面無罪，立法無理」，吸引附近民眾駐足圍觀，也有民眾經過幫他們加油打氣，在爭取自由的「台灣夢」旁有著一群人安靜且勇敢的做著「香港夢」，畫面令人感到震撼。



「台灣夢」舞台裝置結合不同樣貌大小的招牌及七彩孔雀燈為設計精神，呈現街道生猛違建的文化（圖/Lyla Liu）



澳門/高德亮的「草原座標」（攝影/Leo Wang）



法國/安東納 · 傅黑諾的「水燈塗鴉」（圖/Lyla Liu）



荷蘭/卡爾 ‧ 范 ‧ 拉爾的「緩緩上升」（攝影/Leo Wang）