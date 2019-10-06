連假怕塞車？公路總局預估壅塞路段　搭乘客運享優惠

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國慶連假將於下週（10日至13日）登場，高速公路局已提出11處國道易壅塞路段並規劃替代道路，公路總局提醒多搭乘公共運輸可享票價優惠。

公路總局發布新聞稿表示，16處省道路段、15處地方政府大型活動及重要觀光景點，預期將有車多擁擠的情況，請民眾特別留意周邊道路路況及交通管制措施。

公路總局表示，往來東西部之主要幹道，如台9線蘇花公路、南迴公路等、銜接高速公路之路段，如：台64線、台65線、台74線快速公路及台9線礁溪銜接國道5號頭城交流道等，預估尖峰時段將受返鄉及出遊等旅次影響，北往南及西往東旅次將集中於假期第1-2日，南往北及東往西旅次將集中於第3-4日。

公路總局說明，觀光風景地區路段，如台2線北海岸萬里、瑞芳至福隆風景區、台14甲線清境農場、台21線日月潭，及重要觀光熱點，如六福村及小人國、劍湖山世界、義大世界等，預估尖峰時段將集中於假期第2日及第3日。

公路總局強調，2019國慶煙火活動將於屏東河濱公園舉行，鄰近省道為台1線、台3線、台24線、台27線，屆時於高屏溪兩岸將同時舉辦煙火觀賞活動，主辦單位屏東縣政府及高雄市政府已規劃相關交通管制措施、臨時停車場及開行接駁車等，公路總局將配合執行疏運措施，同時呼籲民眾多加利用公共運輸前往會場。

公路總局特別提醒，台61線西濱快速公路已逐漸成為國道1號及國道3號之替代道路，惟部分路段如新竹鳳鼻－香山、苗栗竹南－後龍及彰化芳苑－大城等，受限於尚未通車或平面交叉路口號誌影響，預期連假期間會有車多甚至壅塞情形。

公路總局針對蘇花路廊表示，將於實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸(含)以上大貨車通行，管制時段以連假第1日(10月10日)南下5:00-17:00、北上5:00-15:00禁行，連假第2日(10月11日)7:00-13:00、連假第3-4日(10月12-13日)12:00-6:00雙向禁行，並將適時調整管制時段。

針對公共運輸部分表示，公路總局表示，公路客運及國道客運，公路總局已要求經營中、長途國道路線之客運業者積極籌措運能，並視各路線情形機動加班營運加強疏運，假期前國道客運車票已開放預售，建議民眾預先購買車票以利行程安排。

宜蘭地區，公路總局說，持續試辦「市府轉運站－傳藝中心」國道客運臨時路線，後續民眾則可利用宜蘭「台灣好行」、紅綠線、宜蘭勁好行等在地公車系統串聯至各大旅遊景點。此外，行駛國道5號各客運業者均發售臺北－花蓮「鐵公路聯運票」，自臺北搭乘國道客運至羅東轉乘臺鐵各級列車至花蓮，歡迎民眾多加利用。

公路總局透露，已預先規劃因應之疏運措施，並隨時透過廣播、手機APP、導引指標提醒駕駛朋友，請遵循導引指標依序行駛。相關路況訊息，建議駕駛朋友出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」或下載「幸福公路」App查詢即時路況資訊，以及早因應調整行程避免壅塞。

公路總局為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，本次連續假期將持續辦理「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，其中國道客運票價優惠部分，總計有14家公路客運業者86條國道客運路線配合實施，享平日優惠票價或原票價85折。

詳情請前往公路總局網站查詢。