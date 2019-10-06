滿滿的感謝！沼田幹夫：台灣是我第二個故鄉

（台灣英文新聞/政治組綜合報導）許多人形容台灣最美的風景是人，對即將離任的日本駐台代表沼田幹夫來說也是如此。他說，沒有一個地方像台灣一樣，讓他感到如此舒適，「台灣是我第2個故鄉」。

來自日本茨城的沼田離任前接受中央社專訪，談到對台灣的印象時表示：「這真的是非常體貼、非常安全的社會」。

談起駐台生活印象最深的事，現年69歲的沼田難得露出輕鬆神情、帶著微笑說，他搭捷運時曾有台灣的女高中生讓座給他，因為這在日本是不會發生的情況，所以讓他十分感動。

「感謝、感謝、感謝，只有感謝」，這是他對台灣的感覺。

沼田是日本資深外交官，過去曾任日本駐緬甸大使，也曾派駐中國、美國。他自2014年7月起擔任日本駐台代表，至今已超過5年，是2000年以來，日本駐台代表任期最長的一位。

將於10月中離任、返回日本的沼田表示，擔任駐台代表期間，令他感到高興的事情包括3年前，日本台灣交流協會啟動「台灣高中生赴日留學計畫」。計畫啟動的第一年，有15名台灣高中生到日本留學，第二年有24人，今年則有23人。

沼田認為，讓台灣下一代年輕人有機會到日本看看，了解日本，是很重要的事情。

重視台日交流的沼田也說，全台各地中，總統府是他最喜歡的地方。駐台5年多，歷經前總統馬英九到現任總統蔡英文，他常常去總統府，受到兩位總統許多照顧。

總統府前身為日治時代的台灣總督府，於1919年落成。光復後，這棟建築物於1950年正式成為中華民國總統府。為慶祝總統府建築百年，今年有不少慶祝活動，也推出紀念領帶。

專訪時，沼田特別繫著總統府贈予的建築百年紀念領帶，他說，總統府建築是台日關係的象徵，這棟建築物已有百年歷史，即便過了這麼久時間，大家仍很珍惜地使用這棟建築，他非常敬佩與感謝。

沼田駐台期間積極促進台日關係，成果包括促成「交流協會」正名為「日本台灣交流協會」，以及台日在經貿、投資、關稅、中小企業、教育、漁業、災防、海上救助、第三地市場等領域，簽署了20項合作協定。

為表揚沼田對台日關係的貢獻，總統蔡英文日前頒授大綬景星勳章給他。外交部長吳釗燮也頒贈「特種外交獎章」，並贈送紀念獎牌。

回顧過去5年多的駐台生活，沼田說，想做的事情很多，無法做到的事情也很多，那些無法在他任內解決的事情，就留給下一任代表解決。這也包括日本食品輸台限制的問題。