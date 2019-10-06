港鐵48站續停運　商場關門櫃員機遭毀

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港昨（5）天實施「禁蒙面法」，引起激烈抗爭。港鐵今天宣布48個車站繼續關閉，重開45個站，但提早結束營業。多個港鐵商場依舊關閉，且經激烈示威者破壞，超過10%自動櫃員機受損不能運作。

中央社綜合香港媒體報導，港府10月5日零時起實施「禁蒙面法」，引發全港「反送中」更激烈抗爭，港鐵除機場快線外全線停駛。但仍有多個地鐵站遭縱火破壞。港鐵今天上午宣布，將重開45個車站，其餘48個車站繼續關閉，而列車服務將提早於今晚9時結束。

香港昨天最少有20多個大型商場宣布暫停營業，今天週日，仍最少有7個大型商場繼續暫停營業，當中5個是港鐵商場。此外，擔憂抗爭持續或擴大，許多鬧市商店今天也拉下鐵門，街上一片冷清。

示威者5日在各區抗議，部分示威者攻擊中資銀行。中國銀行香港分全線只有中銀大廈分行開門營業；其他分行幾乎都受到嚴重破壞，玻璃外牆粉碎，自動櫃員機被砸，少數遭縱火或水淹。

香港金管局發言人表示，據初步統計，總數約3300部櫃員機中，有超過10%的自動櫃員機受損而不能正常運作。金管局指，目前銀行正與現鈔運送服務商加緊協調，在可行情況下盡快補充現金，令櫃員機恢復運作。金管局表示，銀行業界希望盡快恢復受影響的服務，令對市民影響減至最低。

禁蒙面法引發更激烈社會動盪，民主派立法會全體議員決定向高等法院申請臨時禁制令，暫緩這項法令的實施，並針對港府引用緊急法提出司法覆核。法庭決定6日上午10時開庭處理。