感人！金鐘帝后龍紹華、賈靜雯　「終身成就獎」張小燕攜母上台

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）第54屆金鐘獎視帝視后由龍劭華及賈靜雯奪得，影集「我們與惡的距離」則勇奪最多獎項；綜藝天后張小燕獲頒終身成就獎時，特別攜手高齡94歲母親上台，現場氣氛感人。

第54屆金鐘獎頒獎典禮已於昨（5）日晚間台北國父紀念館舉行，電視影集「我們與惡的距離」為最大贏家，勇奪六獎；龍劭華以菜頭梗的滋味奪下戲劇節目男主角獎，賈靜雯在「與惡」表現亮眼，獲頒戲劇節目女主角獎。

特別獎項的終身成就獎則頒給綜藝天后張小燕，更帶著94歲的張媽媽領獎。此外，典禮主持人黃子佼更在頒獎前夕發起「#一人一張小燕姐」活動，並以「頒獎典禮時間很有限，65年照片怎播得完」為由，邀請台灣藝人在社群媒體上發佈和小燕姐的合照，許多藝人紛紛響應一起用小燕姐照片洗版，並分享過去與小燕姐的感人點滴。

此外，黃子佼和卜學亮則因「超級同學會」獲頒綜藝節目主持人獎，卜學亮致詞時感性表示，他感謝黃子佼，「又沾他的光」，最後他把獎項獻給張小燕，「所有榮耀都來自於妳」。

部分獲獎名單如下，完整名單或更多資訊請前往官網查詢。

戲劇節目男配角獎

溫昇豪／我們與惡的距離

戲劇節目女配角獎

曾沛慈／我們與惡的距離

戲劇節目導演獎

林君陽／我們與惡的距離

益智及實境節目主持人獎

黄子佼、吳姍儒／一呼百應

迷你劇集（電視電影）男主角獎

吳朋奉／公視人生劇展第一響槍

迷你劇集（電視電影）男配角獎

黃鐙輝／奇蹟的女兒

戲劇節目獎

我們與惡的距離

電視電影獎

你的孩子不是你的孩子-貓的孩子

綜藝節目獎

聲林之王

益智及實境節目獎

一呼百應