【時評】談台灣蔡總統博士論文的典藏程序

本(10)月3日，知名媒體人楊憲宏及美國律師童文薰赴監察院陳情，批評蔡英文的博士論文「自我抄襲、一魚多吃」，嚴重違反學術倫理。監察院接受陳情，由監察委員王美玉與王幼玲，針對教育部應負職責、與國外學歷採認及申請教職的規範與審查機制等，進行公務監察。

台灣的中央法規「學位授予法」第16條規定主要內容如下～

1、取得博士、碩士學位者，應將其取得學位之論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，經由學校以文件、錄影帶、錄音帶、光碟或其他方式，連同電子檔送國家圖書館及所屬學校圖書館保存之。

2、國家圖書館保存之博士、碩士論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，應提供公眾於館內閱覽紙本，或透過獨立設備讀取電子資料檔；經依著作權法規定授權，得為重製、透過網路於館內或館外公開傳輸，或其他涉及著作權之行為。但涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經學校認定者，得不予提供或於一定期間內不為提供。

楊憲宏之所以質疑國家圖書館保存蔡英文論文的程序不當，主要在於國家圖書館對於「學位論文」的典藏，不可以採用館方的「圖書館法」，而應該遵循中央法規「學位授予法」。

國家圖書館的學術知識服務網說明，對於國外授予學位之博碩士論文之典藏，係基於「學位授予法」規範，有以下三類～

1. 國際漢學博士論文

2. 中國大陸少部份博碩士論文

3. 送審教師國外大學博碩士論文