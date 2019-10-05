撙節政策砍能源補助 厄瓜多抗議350人被捕

（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）由於厄瓜多政府開始推行新的撙節措施，大批深受影響的民眾走上街頭抗議，昨(4)日已經是第二天，不過為了確保政策順利推行，總統莫雷諾(Lenin Moreno)採取了鐵腕鎮壓，兩天下來警方已經拘捕了超過350人。

為了償還國際貨幣基金會高達42億美元的挹注貸款，莫雷諾開始推行稅制改革，並取消了擁有數十年歷史的燃油補助，這導致油價變相上漲，並激怒了厄國的交通工會。深受影響的計程車、公車司機全面罷工，造成全國交通大停擺，加入遊行的還有部分少數民族與學生。

面對憤怒的抗議民眾，厄國政府在周四宣布全國進入緊急狀態，除在街上部署了大量警察外，還出動了裝甲車封鎖街區，並動用催淚瓦斯驅散群眾，以避免抗議群眾攻擊總統官邸。

莫雷諾指出，雖然知道會有強烈反彈，但是取消燃油補貼對國家疲軟的經濟而言是必須的，因此他願意承擔起這個重擔，成為第一個實際取消補貼的執政者，絕對不會因為外界的壓力而退縮。

藉由取消燃油補貼，政府一年大概可以減少15億美元的支出。除此之外，也開始裁撤國營部門的冗員，如果新的稅制上路後反應良好，預估未來可以省下22.7億美元，大幅減輕財務負擔，這樣一來，政府要在2020年前把財政赤字控制在10億美元以內的目標，就會更容易達成。

然而，激烈的抗議活動讓改革在未能看到成果前就蒙上一層陰影，交通工會的代表呼籲政府儘快出面進行對話，以共謀解決交通困境，避免抗議者的情緒進一步激化。